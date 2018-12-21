В Одессе закончились съемки фильма про религиозный экстремизм

Новости культуры: В период с 15 по 20 декабря в Одессе проходили съемки художественно-документального фильма «Лицензия на преступления».

Фильм посвящён истории религиозного экстремизма в России. Две главные роли в фильме сыграют Анатолий Пашинин, хорошо известный по таким работам как «Адмирал» и «Грозовые ворота», а также Стас Домбровский, известный по киноленте «5 терапия». По словам режиссёра Константина Слободянюка фильм носит некоммерческий характер и его главными целями являются предупреждение угрозы религиозного экстремизма в Украине, а также знакомство широкой аудитории с теми методами, которые используют наши восточные соседи для создания и подготовки «патриотов», способных бороться с инакомыслием как в самой России, так и далеко за её пределами.

Одним из центральных элементов в фильме является так называемый «Учебник по подготовке патриотов России в довоенный период», который датирован 2014 годом. История возникновения этого учебника занимает отдельную часть фильма. Также в съемках приняли участие такие эксперты как итальянский профессор Массимо Интровинье, бельгийский правозащитник Вилли Фотре (HRWF), академик УАН Олег Мальцев и профессор, доктор юридических наук Александр Саинчин. Часть съемок происходила в сентябре в Варшаве в дни проведения заседания ОБСЕ.

«Фильм состоит из трёх сюжетных линий: знакомство с учебником патриотов, аналитической части и художественной реконструкция событий 2015-2017 года. В аналитической части мы показываем как страницы учебника патриотов оживают и превращаются в фактические события, которые происходили в России за последние 5 лет.

Художественная реконструкция знакомит зрителя с судьбой человека, который прошёл через 3 этапа подготовки патриотов, но в определенный момент сломался и покинул Россию из-за того что не был готов заживо сжигать людей в кинотеатрах во время проката фильма «Матильда». Именно этот человек и передал нам в руки учебник патриотов. До выхода фильма мы планируем провести ряд экспертиз этого документа. Пока что учебник «патриотов» находится в закрытом доступе. Именно поэтому мне пришлось выступить в роли режиссёра. Мы не могли допустить утечки информации во время съёмок» Кроме того глава общественного совета организации «Кавальер» Константин Слободянюк вместе с европейскими партнёрами выступил с инициативой создать на базе фильма информационную площадку для обсуждения эффективных методов борьбы с религиозным экстремизмом. Создатели фильма планируют представить широкой аудитории свою работу уже в феврале 2019 года. Производством фильма занимается кинокомпания «Статус».