Премьера трейлера фильма "Лицензия на преступления" (Видео)

Новости культуры: В свет вышел трейлер фильма "Лицензия на преступления".

Именно читатели и подписчики издания «Телеграф» станут первыми кто увидит трейлер фильма, посвященного истории религиозного экстремизма в России. Как мы уже писали ранее в декабре в Одессе завершились съёмки художественно-документального фильма «Лицензия на преступления», где в главных ролях снялись Анатолий Пашинин и Стас Домбровский.

Стоит отметить что создатели фильма выбрали пожалуй наиболее подходящее время для того, чтобы поднять вопрос методов религиозного экстремизма, которые используются нашими восточными соседями.

Этот фактор обеспечил дополнительный интерес к фильму, который исходя из трейлера основан на реальных событиях.

«Мы не только познакомим мировую общественность с учебником патриотов, но и предоставим слово тому человеку, который проходил спецподготовку в РФ по этому учебнику, однако при этом в 2017 году покинул Россию. Кстати фраза «когда стирается грань между патриотизмом и терроризмом», которую вы можете увидеть в трейлере, принадлежит именно этому человеку». Именно этой цитатой режиссера фильма Константина Слободянюка заканчивается релиз трейлера.

Кстати впервые в трейлере зрители увидят как выглядит тот самый учебник «патриотов» РФ, который стал горячей темой для обсуждения в академической и экспертной среде. В вопросе происхождения этого учебника мнения кардинально разошлись. К примеру бельгийский эксперт Вилли Форте (HRWF) считает, что учебник является российским и именно по этому учебнику Россия проводила операции перед аннексией Крыма и началом военных действий на востоке Украины. Профессор Александр Саинчин также

пришел к выводу что учебник имеет российские корни и в этом очень просто убедиться анализируя действия РФ как внутри страны, так и на международной арене. При этом также существует мнение что этот учебник может быть продуктом украинских спецслужб, направленный на подрыв РФ изнутри. К такому выводу пришел Виктор Ягун, генерал-майор СБУ в запасе, заместитель главы СБУ в 2014–2015 гг. При этом наиболее выдержанную позицию касательно учебника выразил итальянский профессор, бывший представитель председателя ОБСЕ - Массимо Интровинье. По мнению Интровинье реакция служб государственной безопасности на этот учебник и сам фильм является достаточно предсказуемой. Если этот учебник фейк, представители РФ скажут, что это фейк. Но даже если учебник является подлинным, представители РФ все равно скажут что это фейк.

Таким образом интрига перед выходом фильма становится все больше, но создатели фильма, в частности глава общественного совета организации «Кавальер» Константин Слободянюк уверяет, что учебник патриотов - это далеко не самый главный «подарок», который ожидает религиозных экстремистов в этом фильме. Напомним, что премьера фильма состоится в феврале 2019 года.