Новый проморолик мультфильма "Как приручить дракона 3" (Видео)

Создатели анимации выпустили интересный новогодний проморолик, который показывает дракона Беззубика в нашем мире. Он находится на знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года. Небольшая предыстория: в США существует традиция – 31 января за минуту до полночи Новогодний шар времени опускают к основанию его флагштока, что символизирует наступление Нового года. Но в этом году с этой традицией могут возникнуть серьезные проблемы, ведь Беззубик украл этот красиво светящийся шар и решил, что это его новая игрушка. Пара полицейских попыталась его уговорить отдать шар, но дракон ни в какую не соглашался. И поскольку до Нового года еще осталось несколько дней, копы разрешили ему поиграться с шаром, но с условием, чтобы он вернул его на место к полуночи 31 числа. В украинских кинотеатрах мультфильм появится в феврале 2019 года.