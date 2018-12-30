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Воскресенье, 30.12.2018

Новый проморолик мультфильма "Как приручить дракона 3" (Видео)

Создатели анимации выпустили интересный новогодний проморолик, который показывает дракона Беззубика в нашем мире. Он находится на знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года. Небольшая предыстория: в США существует традиция – 31 января за минуту до полночи Новогодний шар времени опускают к основанию его флагштока, что символизирует наступление Нового года.  Но в этом году с этой традицией могут возникнуть серьезные проблемы, ведь Беззубик украл этот красиво светящийся шар и решил, что это его новая игрушка. Пара полицейских попыталась его уговорить отдать шар, но дракон ни в какую не соглашался. И поскольку до Нового года еще осталось несколько дней, копы разрешили ему поиграться с шаром, но с условием, чтобы он вернул его на место к полуночи 31 числа. В украинских кинотеатрах мультфильм появится в феврале 2019 года.
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников
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Трейлер, Ролик, Проморолик, Беззубик, Как приручить дракона 3, Мультвильм.
22:07 Сегодня Телеграф
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