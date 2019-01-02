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Среда, 02.01.2019

Появился мистический трейлер фильма "Королевство" (Видео)

Выходящая в этом году многосерийная адаптация корейских зомби-комиксов от Netflix, чьи основные события разворачиваются в период, когда государство носило название Чосон, была подписана сразу на два сезона и обзавелась новым роликом. В центре сюжета окажется кронпринц, которому предстоит самоубийственная миссия - избавить страну от таинственного вируса, который оживляет покойников и превращает последних в кровожадных зомби. Премьера состоится 25 января.
www.kinopoisk.ru
Фото из открытых источников
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Кино, Фильм, Королевство, Netflix, 25 января.
19:27 Сегодня Телеграф
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