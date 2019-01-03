Появился новый трейлер фильма "Исчезновение" (Видео)

В центре сюжета – история смотрителей маяка, которые нашли на острове клад. Оказалось, что у него есть хозяин. Лента основана на реальной истории бесследного исчезновения трех смотрителей маяка на островах Фланнан в 1900 году. Роли исполнили Джерард Батлер, Питер Муллан, Оулавюр Дарри Оулафссон, Гари Льюис, Серен Маллинг, Коннор Суинделлс, Эмма Кинг. В режиссерском кресле – Кристоффер Нюхольм, который работал над сериалом "Табу". В мировой прокат фильм выйдет в январе 2019 года.