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Четверг, 03.01.2019

Появился новый трейлер фильма "Исчезновение" (Видео)

В центре сюжета – история смотрителей маяка, которые нашли на острове клад. Оказалось, что у него есть хозяин. Лента основана на реальной истории бесследного исчезновения трех смотрителей маяка на островах Фланнан в 1900 году. Роли исполнили Джерард Батлер, Питер Муллан, Оулавюр Дарри Оулафссон, Гари Льюис, Серен Маллинг, Коннор Суинделлс, Эмма Кинг. В режиссерском кресле – Кристоффер Нюхольм, который работал над сериалом "Табу". В мировой прокат фильм выйдет в январе 2019 года.
www.segodnya.ua
Фото: из открытых источников
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Кино, Фильм, Видео, Джерард Батлер, Трейлер, Исчезновение, Хранители.
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