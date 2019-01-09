Продюсер "Ведьмака" уверен, что зрители полюбят Генри Кавилла (Видео)

Новости культуры: Креативный продюсер "Ведьмака" Томек Багиньски, который заверил зрителей, что главный герой сериала придется по душе всем.

Премьера нового сериала по серии книг Анджея Сапковского не за горами, а разговоры о кастинге не утихают. Самую неоднозначную реакцию у фанатов вызвала кандидатура Генри Кавилла на роль Геральта из Ривии. Развеять сомнения поклонников поспешил креативный продюсер "Ведьмака" Томек Багиньски, который заверил зрителей, что главный герой сериала придется по душе всем.

Польский режиссер, сценарист и продюсер Томек Багиньски побеседовал с изданием Onet Film и поделился своим мнением об участии в сериале звезды "Человека из стали" Генри Кавилла: "Лично меня полностью устраивает такой выбор. Я думаю, публика полюбит созданный Генри образ. Вы все сами увидите на экранах, когда придет время". К недовольству фанатов выбором других актеров Багиньски относится с позитивом и считает, что это лишний раз подтверждает "правильность избранного создателями пути". "Кандидатура каждого актера и актрисы в шоу тщательно продумана. В этом сериале нет случайных людей", – заверил Томек зрителей.

На данный момент на суд поклонников был представлен лишь тестовый образ ведьмака Геральта, который разделил их на два лагеря. Одним фанатам, приверженцам книг, герой в образе Кавилла понравился, а вот поклонники серии компьютерных игр представленный вариант персонажа не одобрили. Пока создатели не раскроют новые подробности, зрителям остается только ждать премьеры сериала, чтобы в полной мере оценить новую экранизацию любимой истории.