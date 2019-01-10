Новости Голливуда: Оскар 2019 будет проводится без ведущего

Новости культуры: 91-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года.

К этому моменту организаторы мероприятия так и не смогли найти человека на роль ведущего. Как уже упоминалось, в прошлом году церемонию вел известный американский комик Кевин Харт. Ему предложили повторить проведение Оскара в 2019 году, но он отказался.

Церемония вручения статуэтки состоится уже скоро, а именно через 6 недель. Первый и самым важным заданием перед организаторами есть поиск знаменитых кандидатур с А-листа, которые будут объявлять и вручать статуэтки лично.

Если в Академии не найдут подходящую кандидатуру, это будет первый раз за последние 30 лет, когда "Оскар" останется без ведущего. Перед этим подобная ситуация была в 1988 году, а до этого в 1968, 1969 и 1970 годах.

Напомним ранее, что актер Кевин Харт отказался быть ведущим церемонии награждения премией Американской киноакадемии "Оскар" из-за обвинений в гомофобии, связанных с его постами в соцсетях в 2010 году. Об этом он сообщил в Twitter.

В 2010 году Харт во время одного из своих выступлений, в частности, сказал, что для него один из самых больших страхов это то, что его сын станет геем.

Ранее Кевин Харт подтвердил, что станет ведущим церемонии награждения премией "Оскар" в 2019 году. Тогда же активисты ЛГБТ опубликовали подборку твиттов Харта, в которых он шутил над геями или неуважительно отзывался о них.