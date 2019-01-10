Покойного американского певца сделали педофилом

Новости культуры: В конце января на кинофестивале Sundance состоится премьера картины "Покидая Неверленд".

Лента расскажет о том, как в разгар своей популярности Майкл Джексон начал длительные отношения с двумя мальчиками в возрасте семи и десяти лет.

Спустя много лет уже 30-летние мужчины осмелились рассказать историю о том, как подвергались сексуальным домогательствам со стороны Джексона. Правда, близкие легендарного исполнителя осудили создателей ленты, отметив, что они таким образом лишь хотят прославиться на имени Майкла.

"Это еще одна мрачная постановка, возмутительная и жалкая попытка использовать и заработать на Майкле Джексоне", - заявили представители поп-короля.

Кроме того, родственники Джексона уверяют, что и Уэйд Робсон, и Джеймс Сейфчак, которые и стали "жертвами" музыканта, дали показания под присягой, что Майкл никогда не делал ничего неуместного по отношению к ним.

"Сейфчак и Робсон подали в суд на представителей Майкла, требуя миллионы долларов. Оба иска были отклонены", - отметили представители Джексона.

Близкие Майкла также уверяют, что предстоящий фильм никак нельзя назвать документальным. По словам родственников - "это просто очередная перефразировка устаревших и дискредитирующих Майкла утверждений".

Стоит отметить, что в описании к фильму "Покидая Неверленд", режиссером которого стал Дэн Рид, не упоминается никаких имен. Главные герои ленты пока не сделали никаких официальных заявлений по этому поводу. Постановщик картины также еще не отреагировал на произошедшее.