Скачать
Четверг, 10.01.2019
Миротворцы ООН на Донбассе: ОБСЕ обещает поддержку
Миротворцы ООН на Донбассе: ОБСЕ обещает поддержку
Помпео прокомментировал предоставление автокефалии ПЦУ
Помпео прокомментировал предоставление автокефалии ПЦУ
Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы
Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы
Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования
Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования

Покойного американского певца сделали педофилом

Покойного американского певца сделали педофилом
21:31 Сегодня Телеграф beztabu.net Фото из открытых источников

Новости культуры: В конце января на кинофестивале Sundance состоится премьера картины "Покидая Неверленд".

Лента расскажет о том, как в разгар своей популярности Майкл Джексон начал длительные отношения с двумя мальчиками в возрасте семи и десяти лет.

Спустя много лет уже 30-летние мужчины осмелились рассказать историю о том, как подвергались сексуальным домогательствам со стороны Джексона. Правда, близкие легендарного исполнителя осудили создателей ленты, отметив, что они таким образом лишь хотят прославиться на имени Майкла.

"Это еще одна мрачная постановка, возмутительная и жалкая попытка использовать и заработать на Майкле Джексоне", - заявили представители поп-короля.

Кроме того, родственники Джексона уверяют, что и Уэйд Робсон, и Джеймс Сейфчак, которые и стали "жертвами" музыканта, дали показания под присягой, что Майкл никогда не делал ничего неуместного по отношению к ним.

"Сейфчак и Робсон подали в суд на представителей Майкла, требуя миллионы долларов. Оба иска были отклонены", - отметили представители Джексона.

Близкие Майкла также уверяют, что предстоящий фильм никак нельзя назвать документальным. По словам родственников - "это просто очередная перефразировка устаревших и дискредитирующих Майкла утверждений".

Стоит отметить, что в описании к фильму "Покидая Неверленд", режиссером которого стал Дэн Рид, не упоминается никаких имен. Главные герои ленты пока не сделали никаких официальных заявлений по этому поводу. Постановщик картины также еще не отреагировал на произошедшее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Майкл Джексон, Кино, Фильм, Документальный фильм, Американский певец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цены на нефть рухнули после подорожания
02 Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
03 Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
04 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
05 Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
МЭРТ: За декабрь темпы инфляции замедлились до 0,8%
МЭРТ: За декабрь темпы инфляции замедлились до 0,8%
Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Старый Новый год 2019: лучшие щедровки на украинском языке для взрослых и детей
Старый Новый год 2019: лучшие щедровки на украинском языке для взрослых и детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь