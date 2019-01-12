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Фильм о войне на Донбассе получил награду в США (Видео)

Фильм о войне на Донбассе получил награду в США (Видео)
14:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Лента получила победу в номинации Spotlight кинопремии Cinema Eye Honors в Нью-Йорке.

Документальный фильм "Отдаленный лай собак", который рассказывает о мальчике из Донбасса, показали на кинофестивале в США. 

Об этом написал датский режиссер киноленты Симон Леренг Вильмонт на своей странице в Facebook. 

События фильма разворачиваюсь на востоке Украины, недалеко от линии фронта. Главным героем документалки стал 10-летний мальчик Олег, который живет вместе со своей бабушкой Александрой в Донецкой области. Фильм показал, как это – расти в разгаре войны, преодолевать страхи и привыкать к регулярным звукам взрывов. 

 Лента является совместным производством Дании, Швеции и Финляндии. Съемки фильма проходили в 2015-2017 годах в поселке Гнутово Донецкой области.

"Отдаленный лай собак" уже успел получить 25 наград на кинофестивалях в Нидерландах, Швеции, Греции, США, Испании. Лента также попала в шорт-лист премии "Оскар".

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Все по теме:

США, Кино, Донбасс, Трейлер, Смотреть, Документальные фильмы, Война на Донбассе, Фильм о войне на Донбассе, Отдаленный лай собак.
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