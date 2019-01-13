Фильм "Пункт назначения" получит продолжение

Новости культуры: Над сценарием "Пункта назначения" работают сценаристы "Пилы".

Студия New Line Cinema запустила в разработку перезапуск хоррор-франшизы “Пункт назначения”, сообщает The Hollywood Reporter. Над сценарием работают Патрик Мелтон и Маркус Данстэн.

Пока студия держит в секрете каст (актеры - ред.) и подробности сюжета перезапуска. В оригинальной серии герои предвидят катастрофы и обманывают саму смерть, а затем пытаются выжить, потому что она убивает их одного за другим. Франшиза из пяти фильмов принесла создателям около 666 млн долларов, и теперь они рассчитывают повторить успех.

Мелтону и Данстэну доверили работу над проектом как профессионалам жанра: они вместе трудились над четырьмя частями “Пилы”, дилогией “Коллекционер” и фильмом “Пираньи 3DD”.

Кроме “Пункта назначения” на счету у New Line Cinema такие хорроры, как “Кошмар на улице Вязов”, “Зловещие мертвецы”, “Пятница 13-е” и “Техасская резня бензопилой”.