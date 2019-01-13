Старый Новый год-2019: лучшие фильмы для просмотра с семьей

Новости культуры: В этот вечер также принято собираться семьей, а чтобы застолье получилось еще более приятным, мы подготовили подборку новогодних фильмов, которые стоит посмотреть.

С 13 на 14 января украинцы будут отмечать Щедрый вечер, а также Старый Новый год. Вечером 13 января девочки и девочки по традиции собираются небольшими компаниями и обходят дома родных и близких. В свою очередь хозяйки готовят праздничный стол - пекут блины и пироги с различными начинками, готовят щедрую кутью и варят узвар, а позже угощают вкусностями родных и близких.

"Старый" Новый год (2011, США)

Режиссер: Гэрри Маршалл

Актеры: Холли Берри, Джессика Бил, Джон Бон Джови, Эбигейл Бреслин, Лудакрис и др.

Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке накануне Нового года. По традиции на Таймс-сквер в небо должен подняться огромный светящийся шар, символизирующий приход Нового года. После того, как часы пробьют 12 раз, он упадет вниз, рождая удивительное зрелище, на которое собираются посмотреть миллионы зрителей. Однако в этом году шар опаздывает, и это удивительным образом запускает цепную реакцию событий…

Волшебное серебро (2009, Норвегия)

Режиссеры: Катарина Лаунинг, Роар Утхауг

Актеры: Ане Виола Семб, Йохан Тинус Линдгрен, Финн Шо, Сигве Бёэ, Лиллиан Людерсен.

Добрая рождественская сказка от норвежских кинематографистов. История о том, как принцесса царства гномов будет спасать мир от вечной темноты. Король подземных гномов сильно заболел, и любящая дочь-принцесса отправилась добывать лекарство. Прежде Блюроуз не покидала родного королевства и была приятно удивлена, узнав, что на свете существуют другие гномы. Добрая девочка приглашает красных гномов, живущих в долине, погостить и они с радостью соглашаются. Всеобщее веселье омрачается известием о внезапной пропаже серебра...

Потерянное Рождество (2015, Испания)

Режиссер: Джон Хэй

Актеры: Эдди Иззард, Джейсон Флеминг, Джеффри Палмер, Сорча Кьюсак, Стивен Макинтош и др.

В преддверии Рождества в городе на севере Англии появляется человек без прошлого. Он не знает ни своего имени, ни хоть чего-то о своей жизни. У него есть только нашитая на подкладку пальто надпись "Энтони". Блуждая по замерзшим улицам города, мужчина находит в себе дар видеть воспоминания людей – их поступки, эмоции и утраченные вещи. Здесь он встречает Гуса – мальчишку, потерявшего самое главное – родителей...

Реальная любовь (2003, Великобритания)

Режиссер: Ричард Кертис

Актеры: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт и др.

В Англии наступает Рождество, и начинают происходить необычные вещи. Некоторые влюбляются и расходятся, а другие все еще отчаянно одиноки и ищут для себя кого-то особенного. Это история о восьми парах, которые следуют зову своего сердца и демонстрируют настоящую любовь.

Кудряшка Сью (1991, США)

Режиссер: Джон Хьюз

Актеры: Элисан Портер, Джеймс Белуши, Келли Линч, Джон Гец, Фред Долтон Томпсон и др.

Бродяга Билл и его девятилетняя спутница Кудряшка Сью зарабатывают на жизнь мошенничеством. У героев нет ни цента за душой, а вся их не совсем законная деятельность направлена на возможность добыть себе пищу. Увидев молодую даму за рулем дорогого автомобиля, мужчина с девочкой прибегают к своей старой уловке — инсценировке ДТП. Перепуганная женщина, чтобы загладить вину, кормит мошенников в ресторане. А на следующий день она приглашает их пожить в своем роскошном доме.

Гремлины (1984, США)

Режиссер: Джо Данте

Актеры: Зак Гэллиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, Стивен Спилберг, Полли Холлидей и др.

Билли Пельтцер получает от своего отца-изобретателя доброе, хотя и немного странное существо, которого называют могвай. От юноши требуется только соблюдать три простых правила: не давать ему воды, избегать солнца и, самое главное, никогда не кормить после двенадцати. Но что-то пошло не так....

Эта прекрасная жизнь (1947, США)

Режиссер: Фрэнк Капра

Актеры: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл, Генри Треверс и др.

Рождественский вечер для отца семейства Джорджа Бейли, проживающего в небольшом американском городке Бедфорд Фоллз, выдался безрадостным. Череда неприятностей навела его на мысль, что пришла пора сводить счёты с жизнью. Ведающий земными делами архангел отправляет к нему молодого ангела Кларенса, который успевает как раз вовремя.

Полярный экспресс (2004, США)

Режиссер: Роберт Земекис

Мультфильм снят по одноименной детской книге о необыкновенном путешествии мальчика на волшебном поезде "Полярный экспресс" на Северный полюс. Его и еще несколько детей везут к Санта-Клаусу в канун Рождества. В начале повествования мальчик не верит в существование Санты и чудеса, однако становится свидетелем удивительных происшествий и в конце концов меняет свое мнение.