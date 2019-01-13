Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Порошенко: Наша церковь является канонической, пусть РПЦ покажет свой Томос
Порошенко: Наша церковь является канонической, пусть РПЦ покажет свой Томос
Дроны ОБСЕ зафиксировали танки РФ, &quot;Гвоздики&quot; и &quot;Грады&quot; на Донбассе
Дроны ОБСЕ зафиксировали танки РФ, "Гвоздики" и "Грады" на Донбассе
Появился еще один претендент на экс-форварда Шахтера Феррейру
Появился еще один претендент на экс-форварда Шахтера Феррейру
Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах

Старый Новый год-2019: лучшие фильмы для просмотра с семьей

Старый Новый год-2019: лучшие фильмы для просмотра с семьей
22:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: В этот вечер также принято собираться семьей, а чтобы застолье получилось еще более приятным, мы подготовили подборку новогодних фильмов, которые стоит посмотреть.

С 13 на 14 января украинцы будут отмечать Щедрый вечер, а также Старый Новый год. Вечером 13 января девочки и девочки по традиции собираются небольшими компаниями и обходят дома родных и близких. В свою очередь хозяйки готовят праздничный стол - пекут блины и пироги с различными начинками, готовят щедрую кутью и варят узвар, а позже угощают вкусностями родных и близких. 

"Старый" Новый год (2011, США)

Режиссер: Гэрри Маршалл

Актеры: Холли Берри, Джессика Бил, Джон Бон Джови, Эбигейл Бреслин, Лудакрис и др.

Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке накануне Нового года. По традиции на Таймс-сквер в небо должен подняться огромный светящийся шар, символизирующий приход Нового года. После того, как часы пробьют 12 раз, он упадет вниз, рождая удивительное зрелище, на которое собираются посмотреть миллионы зрителей. Однако в этом году шар опаздывает, и это удивительным образом запускает цепную реакцию событий…

Волшебное серебро (2009, Норвегия)

Режиссеры: Катарина Лаунинг, Роар Утхауг

Актеры: Ане Виола Семб, Йохан Тинус Линдгрен, Финн Шо, Сигве Бёэ, Лиллиан Людерсен.

Добрая рождественская сказка от норвежских кинематографистов. История о том, как принцесса царства гномов будет спасать мир от вечной темноты. Король подземных гномов сильно заболел, и любящая дочь-принцесса отправилась добывать лекарство. Прежде Блюроуз не покидала родного королевства и была приятно удивлена, узнав, что на свете существуют другие гномы. Добрая девочка приглашает красных гномов, живущих в долине, погостить и они с радостью соглашаются. Всеобщее веселье омрачается известием о внезапной пропаже серебра...

Потерянное Рождество (2015, Испания)

Режиссер: Джон Хэй

Актеры: Эдди Иззард, Джейсон Флеминг, Джеффри Палмер, Сорча Кьюсак, Стивен Макинтош и др.

В преддверии Рождества в городе на севере Англии появляется человек без прошлого. Он не знает ни своего имени, ни хоть чего-то о своей жизни. У него есть только нашитая на подкладку пальто надпись "Энтони". Блуждая по замерзшим улицам города, мужчина находит в себе дар видеть воспоминания людей – их поступки, эмоции и утраченные вещи. Здесь он встречает Гуса – мальчишку, потерявшего самое главное – родителей...

Реальная любовь (2003, Великобритания)

Режиссер: Ричард Кертис

Актеры: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт и др.

В Англии наступает Рождество, и начинают происходить необычные вещи. Некоторые влюбляются и расходятся, а другие все еще отчаянно одиноки и ищут для себя кого-то особенного. Это история о восьми парах, которые следуют зову своего сердца и демонстрируют настоящую любовь.

Кудряшка Сью (1991, США)

Режиссер: Джон Хьюз

Актеры: Элисан Портер, Джеймс Белуши, Келли Линч, Джон Гец, Фред Долтон Томпсон и др.

Бродяга Билл и его девятилетняя спутница Кудряшка Сью зарабатывают на жизнь мошенничеством. У героев нет ни цента за душой, а вся их не совсем законная деятельность направлена на возможность добыть себе пищу. Увидев молодую даму за рулем дорогого автомобиля, мужчина с девочкой прибегают к своей старой уловке — инсценировке ДТП. Перепуганная женщина, чтобы загладить вину, кормит мошенников в ресторане. А на следующий день она приглашает их пожить в своем роскошном доме.

Гремлины (1984, США)

Режиссер: Джо Данте

Актеры: Зак Гэллиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, Стивен Спилберг, Полли Холлидей и др.

Билли Пельтцер получает от своего отца-изобретателя доброе, хотя и немного странное существо, которого называют могвай. От юноши требуется только соблюдать три простых правила: не давать ему воды, избегать солнца и, самое главное, никогда не кормить после двенадцати. Но что-то пошло не так....

Эта прекрасная жизнь (1947, США)

Режиссер: Фрэнк Капра

Актеры: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл, Генри Треверс и др.

Рождественский вечер для отца семейства Джорджа Бейли, проживающего в небольшом американском городке Бедфорд Фоллз, выдался безрадостным. Череда неприятностей навела его на мысль, что пришла пора сводить счёты с жизнью. Ведающий земными делами архангел отправляет к нему молодого ангела Кларенса, который успевает как раз вовремя.

Первые кадры: Джордж Клуни в сериале "Уловка-22"

Полярный экспресс (2004, США)

Режиссер: Роберт Земекис

Мультфильм снят по одноименной детской книге о необыкновенном путешествии мальчика на волшебном поезде "Полярный экспресс" на Северный полюс. Его и еще несколько детей везут к Санта-Клаусу в канун Рождества. В начале повествования мальчик не верит в существование Санты и чудеса, однако становится свидетелем удивительных происшествий и в конце концов меняет свое мнение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Фильмы, Эта прекрасная жизнь, Старый новый год, Кудряшка Сью, Полярный экспресс, Реальная любовь, Старый Новый год 2019, Фильмы для просмотра в Старый Новый год, Фильмы для просмотра в Старый Новый год-2019, Волшебное серебро, Потерянное Рождество, Гремлины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 января 2019: все знаки Зодиака
02 Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
03 Щедрый вечер и праздник Меланки: как отмечается 13 января 2019
04 Старый Новый год 2019: душевные поздравления в прозе
05 Погода в Украине изменится: морозы утихнут, но метели не уйдут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине изменится: морозы утихнут, но метели не уйдут
Синоптики дали прогноз погоды на Старый Новый год
Масштабный пожар в Калуше ликвидирован, полиция открыла производство
Пожар в Калуше ликвидирован, полиция открыла производство
Главы правительства поздравили украинцев с Щедрым вечером
Главы правительства поздравили украинцев с Щедрым вечером
Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах
Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь