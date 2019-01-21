Продюсер фильмов "Рэмбо", "Терминатор" и "Судья Дредд" умер на 75-ом году жизни

Новости культуры: Умер кинопродюсер фильмов "Рэмбо" и "Терминатор" Эндрю Вайна

Американский кинопродюсер венгерского происхождения Эндрю Вайна умер в Будапеште на 75 году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Радио Свобода, которое цитирует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Hasta la vista, Энди! Спасибо за всё, мой друг!" — написал Орбан в своём фейсбуке.

Вайна родился в Будапеште и эмигрировал сначала в Канаду, а потом в США в 12 лет после антисоветского восстания 1956 года. В США основал продюсерскую компанию, в которой спродюсировал 59 фильмов.

Среди созданных с его помощью работ — "Рэмбо: Первая кровь" и "Судья Дредд" со Сильвестром Сталлоне, "Красная жара" с Арнольдом Шварцнеггером, сериал и два фильма про Терминатора, "Вспомнить всё" и "Шоу гёрлз" Пола Верхувена.

В 2011 году Вайна был назначен в правительство Орбана, где занимался развитием венгерского кинематографа и покупал медиа-активы, увеличивая влияние венгерского правительства на медиа, отмечает Reuters. Правящее венгерское правительство критикуется в Евросоюзе за нарушения принципов демократии, прав меньшинств и норм правового государства.