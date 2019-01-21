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Топ-5 фильмов с Шарлиз Терон в главных ролях

Топ-5 фильмов с Шарлиз Терон в главных ролях
10:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Подборка самых популярных фильмов с Шарлиз Терон в главных ролях.

43-летняя актриса американского кино неоднократно была номинирована на престижные премии в области кино, среди которых "Оскар", "Золотой глобус" и другие. 

Шарлиз Терон, которая закрутила роман с Брэдом Питтом, начинала свою карьеру артистки из балета. Однако тяжелая травма колена, которую певица получила во время занятий, была несовместима с танцами и девушка была вынуждена отказаться от своей мечты. Тогда американка с южноафриканским происхождением решила переехать в Лос-Анджелес, чтобы оказаться как можно ближе к сердцу мировой кинематографии.

Топ-5 фильмов с Шарлиз Терон в главных ролях

1. "Голова в облаках" (2004) 

2. "Хэнкок (2008) 

3."Белоснежка и охотник" (2012) 

4. "Атомная блондинка" (2017) 

5. "Опасный бизнес" (2018)

Что стоит посмотреть в 2019: самые ожидаемые фильмы этого года

Первая ее роль в кино была эпизодической и немой в фильме "Дети кукурузы 3". После нескольких незначительных ролей она сыграла главную героиню в кинокартинах "Два дня в долине" (1997) и "Адвокат дьявола" (1997). С них началась блестящая карьера Шарлиз Терон.

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Шарлиз Терон, Кино, Оскар, Золотой глобус, Главные роли Шарлиз Терон.
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