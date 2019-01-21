Вышел новый трейлер 2 сезона американского сериала "Американские боги" (Видео)

Задержка съемочного процесса произошла из-за творческих разногласий шоураннеров Брайана Фуллера и Майкла Грина с другими продюсерами шоу. Впоследствии им пришлось покинуть проект, а вслед за Фуллером и Грином ушла исполнительница одной из главных ролей Джиллиан Андерсон. В итоге новой команде шоураннеров во главе с Нилом Гейманом пришлось хорошо потрудиться, чтобы переписать сценарий и добавить новых ключевых персонажей – богиню социальных сетей, помощника мистера Мира и циничную студентку колледжа с необычными способностями. Во втором сезоне битва богов и людей станет еще ближе. Мистер Среда (Иэн МакШейн) и Тень (Рики Уиттл) заручаются поддержкой молодых богов, которые могут стать как спасителями, так и новой угрозой. Тем временем мистер Мир по-прежнему мечтает о мести. Сериал стартует на 10 марта.