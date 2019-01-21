Скачать
Понедельник, 21.01.2019

Вышел новый трейлер 2 сезона американского сериала "Американские боги" (Видео)

Задержка съемочного процесса произошла из-за творческих разногласий шоураннеров Брайана Фуллера и Майкла Грина с другими продюсерами шоу. Впоследствии им пришлось покинуть проект, а вслед за Фуллером и Грином ушла исполнительница одной из главных ролей Джиллиан Андерсон. В итоге новой команде шоураннеров во главе с Нилом Гейманом пришлось хорошо потрудиться, чтобы переписать сценарий и добавить новых ключевых персонажей – богиню социальных сетей, помощника мистера Мира и циничную студентку колледжа с необычными способностями. Во втором сезоне битва богов и людей станет еще ближе. Мистер Среда (Иэн МакШейн) и Тень (Рики Уиттл) заручаются поддержкой молодых богов, которые могут стать как спасителями, так и новой угрозой. Тем временем мистер Мир по-прежнему мечтает о мести. Сериал стартует на 10 марта.
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Кино, Сериал, Трейлер, Американские боги.
18:24 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь