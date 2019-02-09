Вышел новый трейлер предстоящего фильма "Кладбище домашних животных" (Видео)

Студия Paramount Pictures опубликовала новый жуткий трейлер ремейка "Кладбища домашних животных", по роману "короля ужасов" Стивена Кинга, который недавно отпраздновал день рождения. Ролик был опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures. По сюжету, семья врача переезжает в дом, расположенный возле леса. Спустя некоторое время герои осознают, что в лесу происходит что-то странное. Настоящий кошмар наступает после смерти сына врача. Выход картины в украинский прокат ожидается 4 апреля 2019 года.