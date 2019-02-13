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Среда, 13.02.2019

Новый тизер предстоящего сериала "Уловка-22" с Хью Лори и Джорджем Клуни (Видео)

Стриминговый сервис Hulu на своем канале на YouTube опубликовал тизер мини-сериала "Уловка-22", снятого по одноименному роману Джозефа Хеллера. Роли в сериале исполнили Хью Лори и Джордж Клуни. Последний также выступил одним из режиссеров. "Уловка-22" - это термин, который был придуман Хеллером, и означает логический парадокс между взаимоисключающими правилами. Действие сериала разворачивается в 1944 году в Италии, где расквартирован бомбардировочный полк ВВС США. Главный герой, капитан Йоссариан, пытается избежать участия в боевых действиях, например, сославшись на сумасшествие. Премьера сериала состоится в мае этого года.
zn.ua
Фото: из открытых источников
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Хью Лори, Сериал, Джордж Клуни, Тизер, Уловка-22.
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