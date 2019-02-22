Сериал "Призраки дома на холме" получит второй сезон

Новости культуры: К счастью зрителей, сериал сохранит свою тематику и мистическую атмосферу, однако новые эпизоды расскажут историю других персонажей.

Пока поклонники киновселенной Marvel свыкаются с закрытием сериалов о супергероях на Netflix, любители хорроров могут готовиться к продолжению "Призраков дома на холме". Стрим-сервис официально подтвердил разработку второго сезона шоу.

По заявлению Netflix, "Призраки дома на холме" не продолжат историю семьи Крэйнов, чья сюжетная арка завершилась в финальном эпизоде первого сезона. Сериал будет антологией, и в следующем сезоне сюжет развернется в новом доме с новыми персонажами из повести Генри Джеймса "Поворот винта". По такому же принципу снимался сериал "Американская история ужасов", но оставят ли создатели прежний актерский состав, точно неизвестно. Это возможно, поскольку актеры отлично себя показали, а шоураннер Майк Флэнеган сказал, что между двумя сезонами будет ощущаться связь, и зрители увидят немало отсылок к семье Крэйнов.

Второй сезон получил официальное название "Призраки поместья Блай". По сюжету "Поворота винта" молодая женщина, нанятая гувернанткой для двух детей, прибывает в поместье Блай. Встретив своих юных воспитанников – Майзла и Флору, – она начинает замечать, что в доме происходит что-то странное, а дети находятся под чьим-то влиянием. Ситуация усугубляется, когда женщина начинает видеть призрачные фигуры, которые одержимы детьми и ведут свою охоту.

Премьера "Призраков поместья Блай" состоится в 2020 году. По предположениям западных СМИ, Netflix может приурочить выход второго сезона к Хэллоуину и показать новые серии в октябре.