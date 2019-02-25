Фильмы для всей семьи: ТОП-5 фильмов для семейного просмотра

Новости культуры: Пять потрясающих картин, которые прекрасно подойдут для уютного, семейного вечера. Устраивайтесь поудобней и наслаждайтесь!

Многие не знают, чем себя занять и что посмотреть дома с семьей вечером. Мы предлагаем свою позитивную подборку – лучшие фильмы для просмотра всей семьей дома.

"Красотка", 1990

Великолепный дуэт Джулии Робертс и Ричарда Гира сделали из этого фильма настоящий киношедевр. По сюжету, финансовый магнат Эдвард Льюис знакомится с проституткой Вивьен и она берет только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое время – за дополнительный гонорар.

"Приключения Паддингтона", 2014

Из дремучих лесов Перу в Англию приезжает добрый, вежливый и аккуратный медвежонок, принадлежащий к редчайшему виду говорящих перуанских медведей. У малыша благородная цель — он хочет стать настоящим джентльменом. Медвежонку везет: прямо на станции он знакомится с дружным семейством Браунов, которое с радостью приглашает жить Паддингтона к себе.

"Мой парень – псих", 2012

Бывший школьный учитель Пэт, проведя в психиатрической больнице восемь месяцев, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, к которой не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды.

"Хранитель времени", 2011

Фильм режиссера Мартина Скорсезе. Фильм был снят по мотивам книги Брайана Селзника. Картина получила одиннадцать номинаций на премию "Оскар" и еще пару весомых наград.

Сюжет фильма перенесет вас в 30-е годы ХХ года. Главный герой мальчуган сирота по имени Хьюго, который стал хранителем времени. Хьюго живет с дядей-алкоголиком на парижском вокзале. Неожиданные обстоятельства поручают мальчику необычный механизм, который соорудил известный Жорж Мелье. С этим механизмом в руках с Хьюго происходят удивительные события, которые полностью захватывают главного героя. Перед парнем открываются тайны.

"Полночь в Париже", 2011

Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицжеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда.