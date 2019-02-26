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СМИ назвали главных претендентов на роль Бонда

СМИ назвали главных претендентов на роль Бонда
13:10 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Недавно список фаворитов в очередной раз обновился – пополнившись неожиданными кандидатами.

Пока Дэниел Крэйг готовится в последний раз сыграть агента 007 в 25-й серии бондианы, букмекеры уже принимают ставки на то, кто следующий заступит на службу к Ее Величеству.

Пока большинство голосов поклонников шпионской франшизы отдано за Тома Хиддлстона, звезду "Мстителей" и мини-сериала "Ночной администратор". Также в числе фаворитов значится Ричард Мэдден, Робб Старк из "Игры престолов" и ведущий актер нового сериала "Телохранитель". Внимание букмекеров он привлек не так давно, но зато сразу оказался в тройке лидеров рейтинга потенциальных Бондов.

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Кроме того, согласно букмекерам, седьмым актером, который воплотит образ легендарного Джеймса Бонда, может стать Джеймс Нортон ("МакМафия"), Том Харди ("Веном") или Идрис Эльба ("Темная башня"). Среди неожиданных кандидатов стоит отметить Джастина Хартли, сыгравшего Кевина Пирсона в драматическом сериале "Это мы". Поклонников бондианы даже не смущает то, что он американец, а не британец.

Конечно, это все предположения, официально имя нового Бонда назовут не раньше 2020 года, когда на экраны выйдет последний фильм с Дэниелом Крэйгом.

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Все по теме:

Кино, Дэниел Крейг, Том Хиддлстон, Претенденты на роль Бонда, Роль Бонда.
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