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Вторник, 05.03.2019
Высокие технологии из подручных средств: Секреты реквизита фантастических фильмов
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Высокие технологии из подручных средств: Секреты реквизита фантастических фильмов

Производство фильмов — это настоящее волшебство. Все эти спецэффекты и дорогостоящий реквизит... Хотя знаете, порой этот самый реквизит не такой уж дорогостоящий. На самом деле режиссёры и декораторы нередко использовали в фильмах обычные повседневные предметы, выдавая их за технику из будущего. И знаете что? Этого почти никто не заметил! Узнавать об этом очень забавно, потому как всегда интересно узнать трюк, которым нас смогли так просто обмануть. Итак, женские бритвенные станки, штативы, игрушки для собак и пальчиковые презервативы ждут вас далее.
4tololo.ru
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Фильмы, Фантастика, Кинематограф, Реквизит, Секреты съемки.
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