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Воскресенье, 24.03.2019
"Как выйти замуж за миллионера" 1953: за кадром легендарного фильма (Фото)
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"Как выйти замуж за миллионера" 1953: за кадром легендарного фильма (Фото)

Американский романтический комедийный фильм под названием "Как выйти замуж за миллионера" вышел на большие экраны в 1953 году и был снят Жаном Негулеско. В фильме снялись Мэрилин Монро, Бетти Грейбл и Лорен Бэколл, а в продолжении поста мы хотели бы показать вам подборку фотографий, сделанных за кадром на съемочной площадке.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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Мэрилин Монро, Фото, За кадром, Лорен Бэколл, Как выйти замуж за миллионера 1953, Бетти Грейбл, Жан Негулеско.
15:37 Сегодня Телеграф
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