"Как выйти замуж за миллионера" 1953: за кадром легендарного фильма (Фото)

Американский романтический комедийный фильм под названием "Как выйти замуж за миллионера" вышел на большие экраны в 1953 году и был снят Жаном Негулеско. В фильме снялись Мэрилин Монро, Бетти Грейбл и Лорен Бэколл, а в продолжении поста мы хотели бы показать вам подборку фотографий, сделанных за кадром на съемочной площадке.