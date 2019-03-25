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Новый герой в Marvel: Стивен Ен возможно станет частью киновселенной

Новый герой в Marvel: Стивен Ен возможно станет частью киновселенной
22:04 Пн, 25 Март 2019 Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры: Marvel составляет планы по дальнейшему развитию своей киновселенной - уже без "старичков".

В эти планы входит и отдельный фильм о первом в киновселенной супергерое азиатского происхождения - Шанг-Чи. И вот теперь инсайдеры сообщают, что эта почетная должность может достаться Стивену Ену, которого зрители знают по роли Гленна в сериале "Ходячие мертвецы".

Стивен Ен оставался одной из главных звезд "Ходячих мертвецов" на протяжении 6 лет - он был в сериале с самого начала, снимался с 2010 года, и покинул проект в 2016 году, когда Гленн стал первой жертвой Нигана в исполнении Джеффри Дина Моргана.

Разумеется, слухи о том, что Marvel ведёт переговоры со Стивеном Еном о роли Шанг-Чи в одноимённом проекте, официального подтверждения пока не получили - и вряд ли получат в ближайшее время. Созданием сценария занимается американский сценарист китайского происхождения Дэйв Каллахэм, а режиссерское кресло, по слухам, предложили относительному новичку Дестину Креттону, в послужном списке которого значатся "Стеклянный замок" с Бри Ларсон и несколько короткометражек. Каллахэм же ранее занимался созданием сценария для сиквела "Чудо-женщины", а также пишет сценарий к сиквелу мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".

В комиксах Шанг-Чи выглядит вот так:

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Кевин Файги и студия Marvel, по слухам, собираются добиться с фильмом о Шанг-Чи такого же культурно-социального эффекта, как было сделано с "Чёрной пантерой". Когда именно стоит ожидать появления супергеройского блокбастера об азиатском герое и сколько номинаций на какой-нибудь "Оскар" он в итоге получит, пока остаётся неизвестным.

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Marvel, Ходячие Мертвецы, Стивен Ен.
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