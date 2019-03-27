"Слуга народа": история создания популярного сериала

Новости культуры: Новый сезон сериала "Слуга народа" ждут, как новогоднего праздника. Но мало кто помнит, когда и как все начиналось.

В ноябре 2015 года вышла первая серия истории о народном президенте. Тогда никто и представить себе не мог, насколько теле-шоу поглотит публику. Ведь идея действительно проста и гениальна, как любая утопия, которой вряд ли суждено сбыться. Тем не менее, сюжет, в котором судьба простого учителя посадила его в кресло главы государства, пристала по душе зрителям.

За пару недель до премьеры первого сезона в Киеве развернулась целая рекламная кампания по продвижению этой идеи. Людям раздавали буклеты и рекламные листовки с напечатанными фразами "Кортежи — на …", "Чтобы простой учитель жил, как президент, а президент, как учитель", "Предоставляю депутатам по мандатам" и др. После выхода первого эпизода рейтинги "Слуги народа" возросли до невиданных масштабов.

А дальше проект вышел за границы Украины и его увидели в Эстонии и Казахстане. FOX Studios идет дальше и покупает этот формат у создателей политического многосерийного шоу. По такому же пути следом за американцами пошли французы и греки. В сентябре 2017 года на ежегодной премии "Телетриумф" команда проекта соревнуется в 14 номинациях, в 2018-м на награждении его создатели получают 7 статуэток и специальную премию "Открытие года".

Сюжет к этому сериалу и ныне поддается критике. Так, идею успели окрестить "феноменом украинского телевидения" и вместе с этим звучало обвинение в популизме. Негативные комментарии не останавливают творцов политического многосерийного шоу, и на экраны в 2016-м с приходом весны запускают второй сезон "Слуги народа. От любви к импичменту". Теперь же после длительного перерыва выходит продолжение сериала. Первые эпизоды успели обрасти тизерами с замысловатым сюжетом и множеством слухов. В них Голобородько вытаскивают из тюрьмы и он якобы вновь становится президентом.

За время существования проекта собралось немало интересных фактов о том, как создавались первые эпизоды и какими были их съемки. Так, чтобы отснять определенные кадры, локация могла меняться по четыре раза в день. Вместо площадок использовались реальные объекты: столичные жилые многоэтажки, ТРЦ, Межигоръе - бывшая резиденция одного из президентов страны. Однажды ребятам пришлось снимать в настоящей стоматологической клинике. И когда пациенты, записавшиеся на прием, взбунтовались, к ним вышел Владимир Зеленский. Объяснив ситуацию, актеру главной роли пришлось некоторое время потратить на фотосесию с поклонниками и раздачу автографов.

Роль премьер-министра досталась актеру Станиславу Боклану, но он был один из двадцати претендентов. Съемки видеоряда для последующей заставки к проекту дались Зеленскому легко. Он и в жизни любит кататься на двухколесном транспорте, и очень легко справился с этой задачей на площадке. На один эпизод сериала уходило около 90 тысяч долларов.