Главный герой "Крепостной" получил звание Заслуженного артиста Украины

Новости культуры: Костюмированная драма "Крепостная" стала самым успешным сериалом марта за последние несколько лет.

Актер Марк Дробот, сыгравший главную роль в сериале "Крепостная", стал Заслуженным артистом Украины.

Уже осенью на телеканале СТБ зрители увидят продолжение невероятной истории. Главные роли в сериале исполнили лучшие актеры современности. Среди которых – Марк Дробот.

Сегодня указом президента о награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра звание Заслуженного артиста присвоили известному украинского актеру, артисту Киевского академического Молодого театра и звезде сериала "Крепостная" Марку Дроботу.

"Я не стремлюсь к медийности, у меня нет такой задачи. Я хочу быть в первую очередь артистом. А не чтобы меня узнавали по скандалам", — убежден Марк.

Наверняка, это именно так и есть. А присвоение звания Заслуженного артиста еще раз доказывает сказанное актером.

Остается только поздравить Марка Дробота с прекрасным званием. Поклонники уже с нетерпением ждут второй сезон "Крепостной", который состоится осенью на СТБ, где линия героя Марка для зрителей наконец-то раскроется полностью.