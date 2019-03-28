Джоли может стать супергероем в фильме от "Marvel"

Новости культуры: По информации одного из американских изданий, в "Marvel Studios" ведут переговоры с Анджелиной Джоли об участии в одном из проектов кинокомпании.

Детали переговоров держаться в секрете. Но в источнике утверждается, что роль Анджелина Джоли может получить в блокбастере "Вечные". И это может стать ее дебютом в образе супергероя.

После выхода в 2014 году картины "Maleficent: Mistress of Evil", в которой главную роль сыграла Анджелина, наступило затишье, и знаменитость даже обещала уйти с большого экрана. Но теперь поклонники актрисы могут надеяться на феерическое возвращение своего кумира в экранизированной истории 70-х годов.

Автор произведения "Вечные" Джек Кирби развернул сюжет в фантастическом мире, где инопланетные организмы экспериментируют с людьми. Цель "Небесных существ", как их называл автор, было создание сверхмощных индивидуумов - Вечных. В противовес этой расы станет злодейски настроенные Девианты. И этим двум народ придется сражаться между собой.