Что посмотреть: Фильмы ужасов, снятые по реальным событиям Многие люди любят пощекотать себе нервы за просмотром очередного ужастика. Леденящие кровь истории про кровожадных маньяков, мистика и паранормальные явления всегда притягивали, и будут притягивать людей. Но не все знают, что многие из фильмов ужасов сняты на реальных событиях и в основе их сюжета лежат истории, произошедшие в реальной жизни, или же образ главного злодея был создан по прототипу известного маньяка. Всем смельчакам предлагаем ознакомиться со списком жутких фильмов ужасов, основанных на реальных событиях.