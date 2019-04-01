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Понедельник, 01.04.2019
Что посмотреть: Фильмы ужасов, снятые по реальным событиям
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Что посмотреть: Фильмы ужасов, снятые по реальным событиям

Многие люди любят пощекотать себе нервы за просмотром очередного ужастика. Леденящие кровь истории про кровожадных маньяков, мистика и паранормальные явления всегда притягивали, и будут притягивать людей. Но не все знают, что многие из фильмов ужасов сняты на реальных событиях и в основе их сюжета лежат истории, произошедшие в реальной жизни, или же образ главного злодея был создан по прототипу известного маньяка. Всем смельчакам предлагаем ознакомиться со списком жутких фильмов ужасов, основанных на реальных событиях.
4tololo.ru
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Фильмы, Фильмы ужасов, Что посмотреть, Реальные события.
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