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Вторник, 02.04.2019

Интригует еще больше: Marvel показала новый трейлер "Мстители: Финал" (Видео)

Премьера картины в Украине состоится уже 25 апреля. Режиссерами "Мстителей 4", как и в случае с "Войной бесконечности", станут Энтони и Джо Руссо. В ролике показывают, как герои готовятся к финальной битве с Таносом, который уничтожил половину Вселенной. Видео получило название "Неважно, сколько мы потеряли, важно, что у нас осталось" - эту фразу в видео произносит Тони Старк.  К супергероям снова присоединяется Капитан Марвел, которая впервые появилась во втором трейлере "Финала".
zn.ua
Фото: Instagram
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Marvel, Видео, Новый трейлер, Мстители: Финал, Тизер Мстители.
20:47 Сегодня Телеграф
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