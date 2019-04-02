Интригует еще больше: Marvel показала новый трейлер "Мстители: Финал" (Видео)

Премьера картины в Украине состоится уже 25 апреля. Режиссерами "Мстителей 4", как и в случае с "Войной бесконечности", станут Энтони и Джо Руссо. В ролике показывают, как герои готовятся к финальной битве с Таносом, который уничтожил половину Вселенной. Видео получило название "Неважно, сколько мы потеряли, важно, что у нас осталось" - эту фразу в видео произносит Тони Старк. К супергероям снова присоединяется Капитан Марвел, которая впервые появилась во втором трейлере "Финала".