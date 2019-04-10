В Сети появился первый трейлер мультфильма "Семейка Аддамс" (Видео)

Universal Pictures UK выложила на YouTube трейлер мультфильма "Семейка Аддамс". Режиссерами мультика выступили Грег Тирнан, отметившийся "Полным расколбасом" и Конрад Вернон, известный по "Шреку-2". Сообщается, что сюжет экранизации будет опираться в первую очередь на комиксы Аддамса, и, вероятно, не будет связан с предыдущими ТВ-версиями. В написании сценария приняли участие Памела Петтлер и Мэтт Либерман. В озвучке персонажей участвовали Оскар Айзек, Хлоя Морец, Шарлиз Терон, Финн Вольфхард и другие.