"Мы просто повеселились": первая постельная сцена Мэйси Уильямс в "Игре престолов"

Новости культуры: Актриса сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс дала интервью, в котором призналась, что предложение сняться в постельной сцене она сначала приняла как шутку.

Сказать, что поклонники сериала были удивлены постельной сценой между Арьей Старк и Джендри Уотерсом во втором эпизоде шоу - ничего не сказать. В не меньшем шоке от этого момента осталась и актриса Мэйси Уильямс, которая призналась, что сначала посчитала откровенную сцену шуткой от создателей.

Второй эпизод "Игры престолов" подготовил зрителей ко встрече живых персонажей с армией мертвецов. Однако вряд ли кто-то из поклонников сериала был готов увидеть нагую Арью Старк в объятьях Джендри Уотерса. Пока зрители отходили от шока, издание Entertainment Weekly взяло интервью у Мэйси Уильямс, которая рассказала о первом опыте подобных съемок. "Сначала я подумала, что это розыгрыш", - объяснила звезда, пояснив, что шоураннеры и раньше раздавали актерам ненастоящие сценарии.

Однако в этот раз все оказалось взаправду. Уильямс отметила, что Дэвид Бэниофф и Дэн Уайсс позволили ей самой решать, настолько сильно она будет оголяться в кадре. "Я предпочла оставить на себе больше одежды. Я не думала, что Арье стоило выставлять свое тело напоказ, эта сцена не об этом. Но все остальные актеры уже делали это, так что… На съемках все вели себя очень корректно. В таких ситуациях никто не хочет, чтобы ты чувствовал себя неловко, и от этого становится еще более неловко", - рассказала Мэйси.

Ее поддержал исполнитель роли Джендри Джо Демпси. "Для меня все это было немного странно, потому что я знаю Мэйси с ее 12 лет. Я старался уважительно относиться к ней в этой сцене, но не покровительствовать, ведь она уже взрослая 22-летняя девушка. В общем, мы просто повеселились", - заключил актер.