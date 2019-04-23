Скачать
Вторник, 23.04.2019
Выборы 2019: ЦИК обработала 100% электронных протоколов
Выборы 2019: ЦИК обработала 100% электронных протоколов
Количество украинцев в январе-феврале сократилось на 51,6 тыс
Количество украинцев в январе-феврале сократилось на 51,6 тыс
Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
Ушел из жизни оскароносный продюсер Стив Голин
Ушел из жизни оскароносный продюсер Стив Голин

"Мы просто повеселились": первая постельная сцена Мэйси Уильямс в "Игре престолов"

"Мы просто повеселились": первая постельная сцена Мэйси Уильямс в "Игре престолов"
18:37 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры: Актриса сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс дала интервью, в котором призналась, что предложение сняться в постельной сцене она сначала приняла как шутку.

Сказать, что поклонники сериала были удивлены постельной сценой между Арьей Старк и Джендри Уотерсом во втором эпизоде шоу - ничего не сказать. В не меньшем шоке от этого момента осталась и актриса Мэйси Уильямс, которая призналась, что сначала посчитала откровенную сцену шуткой от создателей.

Второй эпизод "Игры престолов" подготовил зрителей ко встрече живых персонажей с армией мертвецов. Однако вряд ли кто-то из поклонников сериала был готов увидеть нагую Арью Старк в объятьях Джендри Уотерса. Пока зрители отходили от шока, издание Entertainment Weekly взяло интервью у Мэйси Уильямс, которая рассказала о первом опыте подобных съемок. "Сначала я подумала, что это розыгрыш", - объяснила звезда, пояснив, что шоураннеры и раньше раздавали актерам ненастоящие сценарии.

Однако в этот раз все оказалось взаправду. Уильямс отметила, что Дэвид Бэниофф и Дэн Уайсс позволили ей самой решать, настолько сильно она будет оголяться в кадре. "Я предпочла оставить на себе больше одежды. Я не думала, что Арье стоило выставлять свое тело напоказ, эта сцена не об этом. Но все остальные актеры уже делали это, так что… На съемках все вели себя очень корректно. В таких ситуациях никто не хочет, чтобы ты чувствовал себя неловко, и от этого становится еще более неловко", - рассказала Мэйси.

Опубликован трейлер эпизода "Игра престолов" 8 сезон 3 серия (Видео)

Ее поддержал исполнитель роли Джендри Джо Демпси. "Для меня все это было немного странно, потому что я знаю Мэйси с ее 12 лет. Я старался уважительно относиться к ней в этой сцене, но не покровительствовать, ведь она уже взрослая 22-летняя девушка. В общем, мы просто повеселились", - заключил актер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Игра престолов, Сцена, Game of Thrones, 8 сезон, Мэйси Уильямс, 8 сезон 2 серия, Постельная сцена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
04 Украинцев ждут длинные выходные
05 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Более 354 тыс выпускников школ готовятся к ВНО 2019
Барна покинет пост главы Тернопольской ОГА после инаугурации президента
Глава Тернопольской ОГА уходит в отставку
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь