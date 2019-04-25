В Сети появился трейлер сериала "Уловка-22" с Джорджем Клуни и Хью Лори в главных ролях (Видео)

Новости культуры: Джордж Клуни стал одним из режиссеров сериала.

Стриминговый сервис Hulu на своем канале на YouTube опубликовал трейлер мини-сериала "Уловка-22", снятого по одноименному роману Джозефа Хеллера. Роли в сериале исполнили Хью Лори и Джордж Клуни. Последний также выступил одним из режиссеров.

"Уловка-22" - это термин, который был придуман Хеллером, и означает логический парадокс между взаимоисключающими правилами. Действие сериала разворачивается в 1944 году в Италии, где расквартирован бомбардировочный полк ВВС США. Главный герой, капитан Йоссариан, пытается избежать участия в боевых действиях, например, сославшись на сумасшествие.

Премьера сериала состоится в мае этого года.