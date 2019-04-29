Истинным киноманам: сногшибательные документальные фильмы, меняющие мировозрение

Документальное кино предлагает исключительный взгляд на историю, настоящее и будущее человечества - оно расширяет кругозор. Фильмы из этой подборки содержат факты, новые идеи и концепции, которые пока еще в недостаточной мере освещены наукой. Но знаете ли вы, что и теория относительности Эйнштейна, опубликованная в 1905 году, полностью не принималась в физическом сообществе до 1920 года!