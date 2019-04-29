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Понедельник, 29.04.2019
Истинным киноманам: сногшибательные документальные фильмы, меняющие мировозрение
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Истинным киноманам: сногшибательные документальные фильмы, меняющие мировозрение

Документальное кино предлагает исключительный взгляд на историю, настоящее и будущее человечества - оно расширяет кругозор. Фильмы из этой подборки содержат факты, новые идеи и концепции, которые пока еще в недостаточной мере освещены наукой. Но знаете ли вы, что и теория относительности Эйнштейна, опубликованная в 1905 году, полностью не принималась в физическом сообществе до 1920 года!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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