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Дэниел Крейг убежден, что следующим Бондом должна быть женщина

Дэниел Крейг убежден, что следующим Бондом должна быть женщина
09:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Дэниел Крейг провел в образе Джеймса Бонда 13 лет, и теперь пришло время передать эту роль другому актеру.

В марте звезда фильма "Казино рояль" Ева Грин выступила против смены пола агента 007, посчитав, что герой действительно должен оставаться мужчиной, иначе история не будет иметь смысла. С ней не согласился действующий Джеймс Бонд Дэниел Крэйг, который в интервью заявил, что эта роль должна быть доступна для всех актеров, независимо от пола, расы и сексуальной ориентации.

51-летний Дэниел Крэйг рассказал изданию The Mirror, что после "Бонда 25" "повесит смокинг на гвоздь". "Я думаю, что создатели должны рассмотреть все кандидатуры, в том числе женщин и афроамериканцев", — сказал Крэйг. На недавней презентации юбилейного фильма бондианы он согласился с утверждением о том, что времена меняются, и на смену агенту-бабнику может прийти дама. На роль Джейн Бонд уже предложили взять Клэр Фой, Тэнди Ньютон или Эмили Блант.

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По слухам, благодаря высказыванию Мадлен Смит, сыгравшей девушку Бонда в фильме "Живи и дай умереть" 1973 года, на пост сценариста "Бонда 25" была приглашена создательница сериала "Убивая еву" Фиби Уоллен-Бридж. "Я не вижу никаких причин, по которым женщина не могла бы стать Джеймсом Бондом. Что она может привнести в роль? Чувственность. Я не утверждаю, что это обязательно, но времена изменились. Женщины теперь играют большую роль", — заявила Смит.

Неизвестно, кто в конечном итоге станет новым агентом 007, однако сейчас продюсер бондианы Барбара Брокколи придерживается мнения, что герой останется мужчиной. А вот будет ли он белым англичанином – большой вопрос.

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Кино, Джеймс Бонд, Актеры, Знаменитости, Дэниел Крейг, Бонда 25.
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