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Вторник, 30.04.2019

Опубликован первый трейлер предстоящего фильма "Ежик Соник" (Видео)

Студия Paramount Pictures опубликовала первый трейлер фильма "Ежик Соник", в основу которого легли видеоигры о добром синем еже, который умеет передвигаться на очень большой скорости. Режиссером фильма выступил Джефф Фаулер. В ролике Соник знакомится с полицейским Томом Вачовски, который помогает ему противостоять злодею Доктору Эггману. В видео ежик переворачивает машины, уклоняется от ракет и передвигается на невероятной скорости. Роли в фильме исполнили Бен Шварц (Соник, озвучка), Джеймс Марсден (Том Вачовски) и Джим Керри (Доктор Эггман). В украинский прокат картина выйдет 7 ноября.
zn.ua
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Видео, Первый трейлер, Ежик Соник, Режиссер Джефф Фаулер.
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