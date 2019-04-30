Опубликован первый трейлер предстоящего фильма "Ежик Соник" (Видео)

Студия Paramount Pictures опубликовала первый трейлер фильма "Ежик Соник", в основу которого легли видеоигры о добром синем еже, который умеет передвигаться на очень большой скорости. Режиссером фильма выступил Джефф Фаулер. В ролике Соник знакомится с полицейским Томом Вачовски, который помогает ему противостоять злодею Доктору Эггману. В видео ежик переворачивает машины, уклоняется от ракет и передвигается на невероятной скорости. Роли в фильме исполнили Бен Шварц (Соник, озвучка), Джеймс Марсден (Том Вачовски) и Джим Керри (Доктор Эггман). В украинский прокат картина выйдет 7 ноября.