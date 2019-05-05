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Понедельник, 06.05.2019
Что посмотреть: 10 лучших фильмов с Дуэйном "Скалой" Джонсоном
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Что посмотреть: 10 лучших фильмов с Дуэйном "Скалой" Джонсоном

В молодости Джонсон увлекался американским футболом, но профессиональная карьера не сложилась из-за травмы, зато удалось окончить университет, успешно реализовать себя в реслинге и написать автобиографический бестселлер. После выхода книги накаченным пареньком заинтересовался Голливуд, и вот уже более десяти лет актер не перестает радовать поклонников, выпуская до пяти лент со своим участием ежегодно. Примечательно, но роли звезды не ограничиваются одним шаблонным образом качка, раскидывающего плохих парней направо и налево. Он пробует себя в разных жанрах. Убедиться в этом можно, познакомившись с 10 лучшими работами мускулистого актера.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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09:36 Вс, 5 Май 2019 Телеграф
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