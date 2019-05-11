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Каннский фестиваль 2019: названы номинанты кинопремии

Каннский фестиваль 2019: названы номинанты кинопремии
17:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Представители Каннского фестиваля 2019, который состоится в этом году 72 раз подряд, объявили список номинантов.

Среди заявленных работ также присутствует и украинская лента EVGE ("Домой") крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.

Международный Каннский кинофестиваль уже меньше, чем за месяц отгремит в курортном городе Канны. Кинособытие с 14 по 25 мая традиционно посетят лучшие представители Голливуда и европейского кинематографа. Следовательно, за несколько недель до фестиваля организаторы обнародовали список заявленных кинолент.

В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля 2019 года вошли 19 картин. За главную "Золотую пальмовую ветвь" поборются картины Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Жан-Пьер Люка Дарденнов, Терренса Малика и другие. Фестиваль, в частности, откроет кинолента The Dead don'T Die режиссера Джима Джармуша.

В программе "Особый взгляд" представлено 16 кинолент, среди которых есть украинская – под названием EVGE режиссера Наримана Алиева. Кинокартина рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого отправились жить в Киев после аннексии Крыма.

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Во внеконкурсной программе покажут 5 фильмов, на специальных показах – 6, и на полуночных – 1 фильм. Полный список фильмов вы можете посмотреть на официальном сайте Каннского фестиваля.

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Кинопремия, Премия, Номинанты, Каннский фестиваль, Каннский фестиваль 2019.
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