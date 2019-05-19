За "Игру престолов" взялись ученые: научные прогнозы на финальный эпизод

Новости культуры: На днях сериал "Игра престолов" завершится - осталась всего одна серия финального сезона.

И фанаты, на основе трейлера и слухов, что бродят в сети, пытаются угадать, что же им готовит последний эпизод саги.

Накануне ученый, который изучает Средние века, Рихард Утц высказался на этот счет. Он полагает, что финал сериала станет открытым, и постоянные конфликты Семи королевств так и не удастся разрешить.

"Перед началом финального сезона я был убежден, что одна из сильных женщин, с наибольшей вероятностью Санса или Арья Старк, "произведет" в конечном итоге если не хэппи-энд, то по крайней мере какое-то разрешение ситуации. Но чем больше мы подходим к концу сериала, тем больше я убеждаюсь, что мы можем остаться с открытым финалом или продолжением хаоса", - сказал Утц.

Он полагает, что только в таком случае многолетний сериал может логически завершиться. Ученый отметил, что в Семи королевствах все циклично – войны, свадьбы, союзы, конфликты, эти события повторяются из раза в раз.

"Не будет "войны, которая положит конец всем войнам", не будет битвы, которая прекратит все битвы", - пояснил ученый.