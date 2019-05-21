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Пользы мало, зато звучит красиво: фанаты учат вымышленный язык из "Игры престолов"

Пользы мало, зато звучит красиво: фанаты учат вымышленный язык из "Игры престолов"
19:40 Вт, 21 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости культуры: Вместе с завершением финальной серии "Игры престолов" наступил конец и ожесточенной борьбе за железный трон.

Однако, фанатам не стоит прощаться с фантастическим миром, созданным Джорджем Мартином. Собственно, по мотивам романов писателя, скорее всего, будут сняты еще несколько новых сериалов. А тем временем, самые преданные поклонники "Игры престолов" учат искусственный язык, созданный специально для сериала.

Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, объясняя, что речь идет о высоком валерийском языке. На нем в фильме разговаривает много персонажей, в частности, мать драконов Дейнерис Таргариен. Изучить валерийский предлагает платформа для изучения иностранных языков Duolingo. Издание отмечает, что на курс уже записались 1,2 миллиона пользователей со всего мира.

Высокий валерийский язык создал для "Игры престолов" американский лингвист и писатель Дэвид Петерсон. На самом деле, он сочинил около 50 других фальшивых языков. В данном случае он взял отдельные слова и предложения из книг Джорджа Мартина и создал для них грамматические структуры, слова и дополнительные слова. В оригинальных книгах мало выражений на валерийском. Собственно, среди них всего несколько хорошо известных фраз, таких как "валар моргулис" (все люди должны умереть), "валар дохаерис" (все люди должны служить) и "дракарис" (огонь дракона).

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Петерсон также создал язык дотракийцев, которые также фигурируют в "Игре престолов". За месяц лингвист написал книгу на 300 страниц, в которой описал все правила языка кочевников. Собственно, сегодня в официальном словаре валерийского около двух тысяч слов. В это время, дотракийский насчитывает четыре тысячи слов. Чтобы актеры лучше их усвоили, лингвист записал каждую строку на аудио. По словам Петерсона, лучше всех на валерийском говорит актер Джейкоб Андерсон, который сыграл роль командира безупречных Серого Червя.

Издание отмечает, что "Игра престолов" не первый фильм, искусственный язык с которого начали изучать поклонники. Наиболее распространенным из таких сегодня стал клингонский из мира Star Track. Его автор до сих пор регулярно придумывает и публикует новые слова. Также популярностью пользуется язык эльфов из "Властелина колец".

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Сериал, Игра престолов, Сага, Валерийский язык, Язык дотракийцев.
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