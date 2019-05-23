Скачать
Четверг, 23.05.2019

Появился трейлер фильма "Аладдин" (Видео)

Еще в марте в сети появился первый официальный трейлер фильма "Аладдин" (Aladdin), мировая премьера которого отгремела 22 мая. Сегодня же, 23 мая, на больших экранах новую экранизацию киноманы увидят в Украине. "Аладдин" стал адаптацией одноименного анимационного фильма 1992 года, который основан на арабском сказке "Тысяча и одна ночь". Главную роль исполнил канадец египетского происхождения Мена Массуд, Жасмин – британка Наоми Скотт, а роль Джина из волшебной лампы – Уилл Смит. Добавим, что в киноленту включены сцены из оригинального мультфильма. К примеру, сказочный полет Аладдина и Жасмин на ковре-самолете.
24tv.ua
Фото: filmopotok.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Смотреть, Аладдин, Трейлер Аладдин, Фильм Аладдин.
11:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь