Появился трейлер фильма "Аладдин" (Видео)

Еще в марте в сети появился первый официальный трейлер фильма "Аладдин" (Aladdin), мировая премьера которого отгремела 22 мая. Сегодня же, 23 мая, на больших экранах новую экранизацию киноманы увидят в Украине. "Аладдин" стал адаптацией одноименного анимационного фильма 1992 года, который основан на арабском сказке "Тысяча и одна ночь". Главную роль исполнил канадец египетского происхождения Мена Массуд, Жасмин – британка Наоми Скотт, а роль Джина из волшебной лампы – Уилл Смит. Добавим, что в киноленту включены сцены из оригинального мультфильма. К примеру, сказочный полет Аладдина и Жасмин на ковре-самолете.