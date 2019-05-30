Стартовали съемки нового сезона ситкома "Одного разу пiд Полтавою"

Пресс служба телеканала ТЕТ сообщила, что 27 мая стартовали съемки двух новых сезонов юмористического ситкома "Одного разу пiд Полтавою". Снимаются сразу 8 и 9 сезоны шоу.
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Приємні новини ))) Сьогодні старували зйомки 8-го та 9-го сезонів народного серіалу #одногоразупідполтавою ))) Всіх зі святом ))) @irinasoponaru @salivanchuk.anna @gevko_v @a_terenchuk @burlaka.andre @oleksandr_shevchyshyn @drive.production @tet_tv @kvartal95official #новийсезон #юрчик #яринка #свято #старт #початок #зйомки #народнийсеріал
Главной локацией является музее под открытым небом Пирогово, в Киеве. Здесь актеры будут работать до конца июня, затем съемка перенесется в павильон , где будут сниматься сцены в участке, доме главных героев и магазине.
Также, сценаристы сообщили, что зрителям стоит ожидать и новых локаций, одной из них будет рынок.
В новых сезонах актеры будут примерять необычные образы, некоторых ждет серьезное перевоплощение. Это подтверждают и сами актеры, которые уже публикуют фотографии со съемок в социальных сетях.
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Серйозні історії в нових сезонах під Полтавою @gevko_v @yuriy_tkach @petrodid #одногоразупідполтавою #тет #гевковіктор
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Первая рабочая смена у съемочной группы и актеров началась рано. Первую сцену начали снимать уже в 6 утра, а затем разбили тарелку о штатив. Без такого ритуала не обходится ни одна съемка.
Перед стартом производства готовят специальную тарелку, обычно белую, на которой пишут имена актеров, съемочной группы и всех причастных к процессу. После первого удачного дубля или сцены режиссер разбивает тарелку о штатив камеры. Если тарелка не разбивается — это плохой знак. А если разбивается, то каждый забирает по маленькому кусочку, чтобы после крайней сцены собраться и сложить тарелку.
Тарелка, посвященная 8-му и 9-му сезонам "Одного разу пiд Полтавою", разбита, и уже осенью поклонники ситкома будут наслаждаться новыми приключениями любимых героев. Появится ли ребенок у Юрчика с Яринкой? Или, может, Юрчик наконец устроится на работу? – остается только догадываться, и ждать новых эпизодов.
Также, на следующей неделе выйдет первый влог со сценаристом Ильей Дерменжи. Илья приезжал на площадку, чтобы проверить работу актеров и режиссера, а также узнать мнение группы о новых сезонах. Результаты этого визита надеемся, что скоро увидим.