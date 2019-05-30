Стартовали съемки нового сезона ситкома "Одного разу пiд Полтавою"

Новости культуры: Чего ожидать от нового сезона “Одного разу пiд Полтавою” читайте далее.

Пресс служба телеканала ТЕТ сообщила, что 27 мая стартовали съемки двух новых сезонов юмористического ситкома "Одного разу пiд Полтавою". Снимаются сразу 8 и 9 сезоны шоу.

Главной локацией является музее под открытым небом Пирогово, в Киеве. Здесь актеры будут работать до конца июня, затем съемка перенесется в павильон , где будут сниматься сцены в участке, доме главных героев и магазине.

Также, сценаристы сообщили, что зрителям стоит ожидать и новых локаций, одной из них будет рынок.

В новых сезонах актеры будут примерять необычные образы, некоторых ждет серьезное перевоплощение. Это подтверждают и сами актеры, которые уже публикуют фотографии со съемок в социальных сетях.

Первая рабочая смена у съемочной группы и актеров началась рано. Первую сцену начали снимать уже в 6 утра, а затем разбили тарелку о штатив. Без такого ритуала не обходится ни одна съемка.

Перед стартом производства готовят специальную тарелку, обычно белую, на которой пишут имена актеров, съемочной группы и всех причастных к процессу. После первого удачного дубля или сцены режиссер разбивает тарелку о штатив камеры. Если тарелка не разбивается — это плохой знак. А если разбивается, то каждый забирает по маленькому кусочку, чтобы после крайней сцены собраться и сложить тарелку.

Тарелка, посвященная 8-му и 9-му сезонам "Одного разу пiд Полтавою", разбита, и уже осенью поклонники ситкома будут наслаждаться новыми приключениями любимых героев. Появится ли ребенок у Юрчика с Яринкой? Или, может, Юрчик наконец устроится на работу? – остается только догадываться, и ждать новых эпизодов.

Также, на следующей неделе выйдет первый влог со сценаристом Ильей Дерменжи. Илья приезжал на площадку, чтобы проверить работу актеров и режиссера, а также узнать мнение группы о новых сезонах. Результаты этого визита надеемся, что скоро увидим.