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Крис Хемсворт в образе толстого алкоголика в фильме "Мстители: Финал"

Крис Хемсворт в образе толстого алкоголика в фильме "Мстители: Финал"
15:52 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры: В новом фильме "Мститель: Финал" Крис Хемсворт в роли Тора поменял свое амплуа.

Если вам не понравился Тор с пивным животом в четвертых "Мстителях", знайте - Крис Хемсворт не на вашей стороне. Актер рассказал изданию Variety, что настоял на том, чтобы его герой оставался толстяком до самого конца фильма.

Крис Хемсворт сделал настоящий подарок косплеерам, не обладающим супергеройскими формами. Новый образ актера в "Финале" удивил и насмешил всех зрителей, однако никто не ожидал, что в таком виде герой проходит до конца фильма.

Если создатели и планировали вернуть бога в форму к финальной битве с Таносом, то Хемсворт выступил против этого решения. "Мне понравилась эта версия Тора. Это было так непохоже на то, как я воплощал героя прежде. Он обрел собственную жизнь", - сказал Крис в беседе с Variety.

Забавно и то, что на съемочной площадке Крис с накладным животом был очень популярным. "Люди постоянно подходили обнять меня, как большого плюшевого мишку, терли живот, словно я был беременным, и садились мне на колени, как к Санта-Клаусу. Я чувствовал себя дедушкой с кучей детишек вокруг. Правда, потом мне это надоело, и я начал отгонять от себя людей. Теперь я понимаю, что чувствовала моя беременная жена, когда незнакомцы на улице пытались погладить ее живот", - рассказал актер.

Стало известно, как на самом деле должна была закончиться сцена с Черной Вдовой и Соколиным глазом в "Мстители: Финал"

Актеру пришлось столкнуться и с менее приятными последствиями, поскольку накладка весила 40 килограммов, а на грим уходило по три часа. Но труды себя оправдали: герой понравился большинству зрителей, а сам Крис прозвал его "Тор Лебовски" в честь персонажа Джеффа Бриджеса.

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Мстители, Крис Хемсворт, Тор, THOR, Chris Hemsworth, Мстители: Финал.
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