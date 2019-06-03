Роберту Инглунду - 72: как сейчас выглядит актер, сыгравший Фредди Крюгера

Новости культуры: В понедельник, 3 июня, свой 72 день рождения отмечает американский актер Роберт Инглунд.

Он наиболее известный исполнением роли серийного убийцы Фредди Крюгера в серии хорроров "Кошмар на улице Вязов".

За годы карьеры актер исполнил десятки ролей в кино, однако настоящую славу Инглунду принес именно тот фильм, в котором он практически не показывает свое настоящее лицо и играет в маске.

До "Кошмаров на улице Вязов" Роберт Инглунд успел сыграть по меньшей мере несколько кинозлодеев. Рассмотрев талант, интересную мимику и манеру игры актера, режиссер Уэс Крейвен пригласил его в целую серию своих фильмов. И что немаловажно - на главную роль. Что правда, в новых проектах Инглунду под слоем грима пришлось измениться до неузнаваемости.

Франшиза "Кошмар на улице Вязов" стала настолько успешной, что в период с 1984-го по 2003 год ее авторы отсняли восемь фильмов. Девятым и последним с участием Инглунда стал кроссовер "Фредди против Джейсона".

Кроме этого, с 1988-го по 1990-й Инглунд снимался в роли Крюгера и на телевидении. За это время было отснято 44 эпизода телесериала-антологии "Кошмары Фредди", в котором маньяку отводилась роль своеобразного ведущего в начале и конце каждой серии. В некоторых из них Крюгер появлялся в сюжете.

Сам актер неоднократно признавался, что очень любит своего персонажа и в свое время был несказанно рад роли в проекта. Ведь некоторое время до этого его ассоциировали исключительно с положительными персонажами. К тому же образ Фредди Крюгера полностью противоречит характеру актера, что стало для Инглунда дополнительным вызовом.