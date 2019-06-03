Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Зеркаль рассказала, как РФ затягивает процесс в Международном суде ООН
Зеркаль рассказала, как РФ затягивает процесс в Международном суде ООН
В ПАСЕ проголосуют за усложнение введения санкций против РФ
В ПАСЕ проголосуют за усложнение введения санкций против РФ
Участники Турнира Лобановского почтили память великого тренера
Участники Турнира Лобановского почтили память великого тренера
Опубликован первый тизер к фильму "Черный ворон" с Натальей Сумской
Опубликован первый тизер к фильму "Черный ворон" с Натальей Сумской

Роберту Инглунду - 72: как сейчас выглядит актер, сыгравший Фредди Крюгера

Смотрите фото (3)
Роберту Инглунду - 72: как сейчас выглядит актер, сыгравший Фредди Крюгера
17:38 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: В понедельник, 3 июня, свой 72 день рождения отмечает американский актер Роберт Инглунд.

Он наиболее известный исполнением роли серийного убийцы Фредди Крюгера в серии хорроров "Кошмар на улице Вязов".

За годы карьеры актер исполнил десятки ролей в кино, однако настоящую славу Инглунду принес именно тот фильм, в котором он практически не показывает свое настоящее лицо и играет в маске.

До "Кошмаров на улице Вязов" Роберт Инглунд успел сыграть по меньшей мере несколько кинозлодеев. Рассмотрев талант, интересную мимику и манеру игры актера, режиссер Уэс Крейвен пригласил его в целую серию своих фильмов. И что немаловажно - на главную роль. Что правда, в новых проектах Инглунду под слоем грима пришлось измениться до неузнаваемости.

Франшиза "Кошмар на улице Вязов" стала настолько успешной, что в период с 1984-го по 2003 год ее авторы отсняли восемь фильмов. Девятым и последним с участием Инглунда стал кроссовер "Фредди против Джейсона".

Кроме этого, с 1988-го по 1990-й Инглунд снимался в роли Крюгера и на телевидении. За это время было отснято 44 эпизода телесериала-антологии "Кошмары Фредди", в котором маньяку отводилась роль своеобразного ведущего в начале и конце каждой серии. В некоторых из них Крюгер появлялся в сюжете.

Знаменитая певица подала на развод с Джошем Дюамелем

Сам актер неоднократно признавался, что очень любит своего персонажа и в свое время был несказанно рад роли в проекта. Ведь некоторое время до этого его ассоциировали исключительно с положительными персонажами. К тому же образ Фредди Крюгера полностью противоречит характеру актера, что стало для Инглунда дополнительным вызовом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

День рождения, Актер, Фредди Крюгер, Кошмар на улице Вязов, Американский актер, Роберт Инглунд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
03 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
04 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце
Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский
Баканов рассказал о задаче Зеленского для СБУ
Роберту Инглунду - 72: как сейчас выглядит актер, сыгравший Фредди Крюгера
Роберту Инглунду - 72: как сейчас выглядит актер, сыгравший Фредди Крюгера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь