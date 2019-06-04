Кинорежиссер Дэвид Линч получит почетный "Оскар"

Новости культуры: Победитель получит заслуженную награду в октябре 2019 года.

Американская академия киноискусств досрочно вручит кинорежиссеру Дэвиду Линчу премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф.

Дэвид Линч - представитель американского независимого кино, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. За свою долгую карьеру снял всего 10 полнометражных картин, и многие из них, такие как "Человек-слон" (The Elephant Man, 1980), "Синий бархат" (Blue Velvet, 1986), "Дикие сердцем" (Wild at Heart, 1990), стали классикой кино. Кинокритики указывают, что Линч во многом предвосхитил появление таких феноменов в кино, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и братья Коэны. Но наибольшую популярность у широкой публики Линч снискал после выхода мистического сериала "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991).

Вручение наград состоится на специальной церемонии в Лос-Анджелесе в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center 27 октября.

Также было решено удостоить почетной награды за вклад в кино итальянского режиссера Лину Вертмюллер и американского актера Уэса Стьюди, а актрису Джину Дэвис - награды им. Джина Хершолта, вручаемой за выдающийся вклад в дело гуманизма.