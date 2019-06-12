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Первый и последний сезон: как менялись актеры во время съемки сериалов
Всегда интересно наблюдать, как герои наших любимых телесериалов меняются из сезона в сезон. Внимательные зрители замечают, как у них появляются первые морщины, как дети-актеры взрослеют, как меняется их внешность. И эти изменения становятся особенно очевидными, если сравнивать, как персонаж выглядел в начале сериала и как он выглядит в самом конце. В этой коллекции вы увидите, как выглядели персонажи из сериалов, длившихся более 5 лет, в самом первом и самом последнем эпизоде.
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