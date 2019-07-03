В США умер создатель мультфильма "Дамбо" Милтон Квон

Новости культуры: Как сообщается, умер аниматор в своем доме в Торранс (Калифорния).

В США на 106 году жизни скончался один из аниматоров-классиков киностудии Disney, создатель мультфильма о большеухом слоненке "Дамбо" (1941) Милтон Квон.

Как пишет The Hollywood Reporter, смерть Квона наступила от естественных причин.

Милтон Квон был одним из последних художников, которые работали над проектами Disney ее так называемой золотой эры. Примечательно, что рисовать Квон продолжал вплоть до самой смерти.

В компании аниматор работал с 1939 года. Помимо "Дамбо" из-под карандаша Квона вышел не менее успешный мультфильм "Фантазия" (1940). Также аниматора можно увидеть в эпизодах фильма "Скорость" (1994) и сериала "Могучие рейнджеры" (1993-1999).