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Назван самый кассовый фильм в США, и это не "Аватар"

Назван самый кассовый фильм в США, и это не "Аватар"
22:34 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter

Новости культуры: С учетом инфляции, кинолента "Унесенные ветром" собрала в прокате 1,82 миллиарда долларов.

Сайт Box Office Mojo пересчитал кассовые сборы фильмов, которые вышли в прокат США, с учетом инфляции и определил самую кассовую ленту в истории. На первом месте рейтинга оказалась картина "Унесенные ветром", которая вышла в 1939 году.

На втором месте разместились "Звездные войны" 1977 года выпуска, а замыкают тройку лидеров "Звуки музыки", которые вышли в 1965 году. Стоит отметить, что в первую 10 списка вошел только один фильм, который был выпущен после 1990 года, это "Титаник" Джеймса Кэмерона. Кассовые сборы ленты в домашнем прокате оцениваются в 1,22 миллиарда долларов.

Составители рейтинга отмечают, что пересчитали кассовые сборы, учитывая среднюю стоимость билета в кино в США в 2019 году (9,01 доллара). Кроме того, отмечается, что у фильмов, которые вышли в прокат до 1980 года, было несколько релизов, в рейтинге учитывались сборы только за первый из них.

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Топ-10 самых кассовых фильмов в прокате США

1. "Унесенные ветром", 1939 . Cборы: 200 миллионов долларов, с учетом инфляции - 1,82 миллиардов долларов.

2. "Звездные войны", 1977. Cборы: 460 миллионов долларов, с учетом инфляции - 1,60 миллиарда долларов.

3. "Звуки музыки", 1965. Cборы: 159 миллионов долларов, с учетом инфляции - 1,28 миллиарда долларов.

4. "Инопланетянин", 1982. Cборы: 435 миллионов долларов, с учетом инфляции - 1,27 миллиарда долларов

5. "Титаник", 1997. Cборы: 659 миллионов долларов, с учетом инфляции - 1,22 миллиарда долларов.

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6. "Десять заповедей", 1956. Cборы: 65 миллионов долларов, с учетом инфляции - 1,18 миллиарда долларов.

7. "Челюсти", 1975. Cборы: 260 миллионов долларов, с учетом инфляции - 1,15 миллиарда долларов.

8. "Доктор Живаго", 1965. Cборы: 111 миллионов долларов, с учетом инфляции - 1,12 миллиарда долларов.

9. "Изгоняющий дьявола", 1973. Cборы: 232 миллиона долларов, с учетом инфляции - 996 миллионов долларов.

10. "Белоснежка и семь гномов", 1937. Cборы: 184 миллиона долларов, с учетом инфляции - 982 миллиона долларов

Ранее фильм "Мстители: Финал" стал первой картиной в истории, которой удалось преодолеть отметку в миллиард долларов в первый уик-энд. Кассовые сборы фильма за этот период составили 1,22 миллиарда долларов.

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США, Прокат, Кинематограф, Унесенные ветром, Кассовый фильм.
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