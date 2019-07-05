Скачать
Пятница, 05.07.2019
В случае пережеребьевки ЦИК не успеет обеспечить избирателей бюллетенями
В случае пережеребьевки ЦИК не успеет обеспечить избирателей бюллетенями
Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА
Президента НОК Бубку обвинили в коррупции
Президента НОК Бубку обвинили в коррупции
"Джура Королевич": стартовали съемки украинского фэнтези-фильма
"Джура Королевич": стартовали съемки украинского фэнтези-фильма

"Джура Королевич": стартовали съемки украинского фэнтези-фильма

"Джура Королевич": стартовали съемки украинского фэнтези-фильма
14:39 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости культуры: 2 июля начались съемки полнометражного художественного фильма "Джура Королевич" – рыцарской фэнтези-сказки.

Кинопроект участвовал в Восьмом конкурсном отборе Госкино и победил в своей категории.

"Во время конкурсного отбора Госкино проект этого фильма получил высший балл экспертов в своей категории. Поэтому мы возлагаем на эту картину большие надежды, так как показывает опыт, сегодня качественные фильмы такого жанра имеют значительный зрительский потенциал в Украине", – поделился глава Госкино Филипп Ильенко.

Полнометражный художественный фильм начали снимать в Таракановском форте, что на Ровенщине. Также часть съемок пройдет в Коростышевском районе Житомирской области и в Киеве.

"По традиции, в первый съемочный день, после первого отснятого кадра режиссер фильма Антон Гойда вместе с членами съемочной группы разбили на счастье тарелку. Кроме села Тараканов, что в Дубенском районе Ривненской, съемки также пройдут в Коростышевском районе Житомирской и в Киеве. Релиз фильма в Украине запланирован на 2020 год ", - сообщает пресс-служба Госкино.

Ленту снимает кинокомпания "Кобза фильм". Как сообщает Госкино на своей странице в Facebook, режиссером картины является Антон Гойда. Сценарий создали Сергей Гаврилюк, Сергей Ухачевський, Кира Волкова и Юлия Чернявская с участием братьев Капрановых. Оператор-постановщик фильма - Сергей Головащук, художник-постановщик - Шевкет Сейдаметов, продюсеры - Олег Щербина и Юлия Чернявская.

Главный герой Джура-Иванко в день своего шестнадцатилетия узнает, что он сын короля Юрия Храброго. Узурпатор престола Эгерт, который коварно и с помощью чар убил Юрия, более всего желает избавиться наследника, чтобы стать абсолютным властителем. И единственное, что позволяет мира Добра победить - это способность Иванка слушать свое сердце, совершать отчаянные и даже жертвенные поступки.

Сериал в жанре "фэнтези": чем привлекает 3 сезон "Очень странных дел" (Видео)

В фильме будут сниматься популярные украинские актеры: Максим Cамчик, Таисия-Оксана Щурук, Алина Коваленко, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Виталий Салий, Константин Темляк, Александр Кобзарь, Михаил Кукуюк, Евгений Олейник, Алексей Тритенко, Дмитрий Рыбалевский, Владимир Ращук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Фэнтези, Госкино, Джура Королевич, Кобза фильм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
02 Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на выходные: где ждать дождей
04 Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
05 Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
Погода на выходные: где ждать дождей
Погода на выходные: где ждать дождей
Зеркаль заменит Климкина на время отпуска
Зеркаль заменит Климкина на время отпуска
Герцогиня Меган поддержала свою подружку на Уимблдонском турнире
Герцогиня Меган поддержала свою подружку на Уимблдонском турнире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь