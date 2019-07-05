"Джура Королевич": стартовали съемки украинского фэнтези-фильма

Новости культуры: 2 июля начались съемки полнометражного художественного фильма "Джура Королевич" – рыцарской фэнтези-сказки.

Кинопроект участвовал в Восьмом конкурсном отборе Госкино и победил в своей категории.

"Во время конкурсного отбора Госкино проект этого фильма получил высший балл экспертов в своей категории. Поэтому мы возлагаем на эту картину большие надежды, так как показывает опыт, сегодня качественные фильмы такого жанра имеют значительный зрительский потенциал в Украине", – поделился глава Госкино Филипп Ильенко.

Полнометражный художественный фильм начали снимать в Таракановском форте, что на Ровенщине. Также часть съемок пройдет в Коростышевском районе Житомирской области и в Киеве.

"По традиции, в первый съемочный день, после первого отснятого кадра режиссер фильма Антон Гойда вместе с членами съемочной группы разбили на счастье тарелку. Кроме села Тараканов, что в Дубенском районе Ривненской, съемки также пройдут в Коростышевском районе Житомирской и в Киеве. Релиз фильма в Украине запланирован на 2020 год ", - сообщает пресс-служба Госкино.

Ленту снимает кинокомпания "Кобза фильм". Как сообщает Госкино на своей странице в Facebook, режиссером картины является Антон Гойда. Сценарий создали Сергей Гаврилюк, Сергей Ухачевський, Кира Волкова и Юлия Чернявская с участием братьев Капрановых. Оператор-постановщик фильма - Сергей Головащук, художник-постановщик - Шевкет Сейдаметов, продюсеры - Олег Щербина и Юлия Чернявская.

Главный герой Джура-Иванко в день своего шестнадцатилетия узнает, что он сын короля Юрия Храброго. Узурпатор престола Эгерт, который коварно и с помощью чар убил Юрия, более всего желает избавиться наследника, чтобы стать абсолютным властителем. И единственное, что позволяет мира Добра победить - это способность Иванка слушать свое сердце, совершать отчаянные и даже жертвенные поступки.

В фильме будут сниматься популярные украинские актеры: Максим Cамчик, Таисия-Оксана Щурук, Алина Коваленко, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Виталий Салий, Константин Темляк, Александр Кобзарь, Михаил Кукуюк, Евгений Олейник, Алексей Тритенко, Дмитрий Рыбалевский, Владимир Ращук.