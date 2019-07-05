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Disney представляет: фильмы, снятые по мотивам популярных сказок

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Disney представляет: фильмы, снятые по мотивам популярных сказок
15:16 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости культуры: The Walt Disney Company славится своим умением идти в ногу со временем и делать деньги даже на старых идеях.

  • 1

    "Книга джунглей"

    еще в 1967 году компания "Walt Disney Productions" выпустила мультфильм, снятый по мотивам сборника Редьярда Киплинга. За созданием этого анимационного фильма следил сам Уолт Дисней и менее всего он хотел, чтобы его "Книга джунглей" была похожа на оригинал. В результате удав Каа из злодея превратился в друга главного героя, а стая обезьян обрела вожака – короля Луи. В 2003 году компания "DisneyToon Studios" создала второй мультфильм "Книга джунглей – 2".

    В 1994 году компания "Walt Disney Pictures" выпустила фильм "Книга джунглей", но животные здесь не разговаривали, а вся история развивалась вокруг влюбленности Маугли в Китти Брандон.

    И, наконец, в 2016 году на экраны вышел полнометражный фильм режиссера Джона Фавро. В этой картине, наряду с обычными съемками, было использовано множество компьютерной графики, позволившей создать необыкновенно реалистичные виды природы и оживить изображение животных. За лучшие визуальные эффекты фильм получил премию "Оскар".

  • 2

    "Аладдин"

    В мае 2019 года состоялась мировая премьера фильма Гая Ричи "Аладдин". Несмотря на то, что кинокритики дают о новой картине весьма неоднозначные отзывы, зрители приняли "Аладдина" очень доброжелательно. Потрясающие пейзажи, восточный колорит, красивая музыка и удивительные приключения бедного мальчика словно погружают зрителей в детство. При этом создатели фильма наполнили каждый кадр яркими красками, а актеры на протяжении всего фильма радуют хорошей игрой и сложнейшими трюками.

  • 3

    "Дамбо"

    Трогательная история слоненка Дамбо, которого природа наделила огромными ушами, была полностью переосмыслена режиссером Тимом Бертоном и представлена на суд зрителя в 2019 году. Картина получилась искренней и завораживающей. Здесь переплелись романтика любви и волшебство цирка. Несмотря на то, что главным героям придется столкнуться с интригами и предательством, в финале добро обязательно победит зло, а маленький слоненок расправит свои уши-крылья.

  • 4

    "Золушка"

    Яркая и добрая сказка, которую снял режиссер Кеннет Брана, почти не отходит в своем повествовании от диснеевского мультфильма 1950 года. Но современный полнометражный фильм оказался намного ярче и красивее старого доброго мультфильма. Все герои очень яркие, но при этом и очень однозначные: если герой отрицательный, то в нем трудно найти хоть одну положительную черту. А добродетель Золушки столь идеальна, что вряд ли найдется во всем мире девочка, готовая примерить на себя этот образ. Может быть, в том и была режиссерская задумка: показать яркую границу между добром и злом?

  • 5

    "Ким Пять-с-плюсом"

    Приключенческая мультипликационная комедия вдохновила Зака Липовски на создание полнометражного игрового фильма. Любители диснеевских картин смогли насладиться новой интерпретацией знакомого мультсериала, а также узнать, что происходит с главными героями в новой школе. При этом "Ким Пять-с-плюсом" отчасти напоминает сагу "Дети шпионов" и оставляет очень доброе впечатление. Особенно оценили новый диснеевский фильм подростки, которым, в принципе, и была адресована картина.

  • 6

    "101 далматинец"

    Фильм был снят режиссером Стивеном Хереком еще в 1996 году, однако и сегодня не утратил своего волшебства и привлекательности для зрителя. Умильные щенки, которые сполна наделены человеческими качествами, и блистательная игра актеров не оставляет зрителей равнодушными. А извечная тема борьбы добра со злом всегда актуальна и востребована, тем более, что в картине Стивена Херека добро, как известно, побеждает с разгромным счетом.

  • 7

    "Красавица и чудовище"

    Фэнтэзийный фильм Билла Кондона вышел на экраны в 2017 году и стал самым кассовым игровым мюзиклом, собрав в мировом прокате более миллиарда долларов. Картина получилась необыкновенно зрелищной, а звездный актерский состав сразу привлек к сказке внимание зрителей. Главную роль сыграла Эмма Уотсон. Красивый и по-настоящему сказочный фильм погружает в ту самую атмосферу, которую зрители прекрасно помнят по мультфильму, положенному в основу нового мюзикла "Красавица и чудовище"

Назван самый кассовый фильм в США, и это не "Аватар"

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