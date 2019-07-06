Ушел из жизни легендарный французский кинооператор Пьер Ломм

Французский кинооператор Пьер Ломм, работавший над такими фильмами, как "Армия теней", "Камилла Клодель" и "Сирано де Бержерак", умер. На момент смерти ему было 89 лет.
Пьер Ломм умер 4 июля в городе Арль, Франция.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В 1989 году Ломм получил премию "Сезар" за работу над фильмом "Камилла Клодель", режиссером которой был Бруно Нюйттен. В 1991 году он получил второго "Сезара" за " Сирано де Бержерака" Жана-Поля Раппено , который также получил технический приз в Каннах.