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Ушел из жизни легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
Ушел из жизни легендарный французский кинооператор Пьер Ломм

Ушел из жизни легендарный французский кинооператор Пьер Ломм

Ушел из жизни легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
11:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: Знаменитый кинематографист Пьер Ломм умер в 89-летнем возрасте.

Французский кинооператор Пьер Ломм, работавший над такими фильмами, как "Армия теней", "Камилла Клодель" и "Сирано де Бержерак", умер. На момент смерти ему было 89 лет.

Пьер Ломм умер 4 июля в городе Арль, Франция.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ушел из жизни экс-глава Chrysler и создатель Ford Mustang

В 1989 году Ломм получил премию "Сезар" за работу над фильмом "Камилла Клодель", режиссером которой был Бруно Нюйттен. В 1991 году он получил второго "Сезара" за " Сирано де Бержерака" Жана-Поля Раппено , который также получил технический приз в Каннах.

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Все по теме:

Умер, Ушел из жизни, Кинооператор, Кинематографист, Альманах-2019, Пьер Ломм.
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