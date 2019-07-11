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Об игре "Момо" снимут фильм ужасов: что известно

Об игре "Момо" снимут фильм ужасов: что известно
21:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: По мотивам игры "Момо", которая стала опасной в сети и распространилась среди детей и подростков через мессенджер в WhatsApp, снимут фильм ужасов.

Американская кинокомпания Orion Pictures, японский продюсер Такасиге Итисе, известный картинами "Звонок", "Проклятие", и продюсер экранизации романа Стивена Кинга "Оно" начали работу над фильмом ужасов, который расскажет о главном персонаже смертельной игры "Момо".

Об этом сообщает издание Deadline.

Основой для образа стала скульптура "Женщина-птица" японского художника Кейсуке Айсо, которая была на выставке в Токио в 2016 году. Впоследствии монстр стал вирусным в сети и получил имя Момо.

В сюжете фильма речь будет идти о жутком общении персонажа с детьми в сети. Интересно то, что образ Момо расширят, потому что начальная скульптура была создана на легенде об убуме – призраке женщины, умершей при родах.

В украинский прокат выходит фильм "Водитель для копа"

Название будущей картины пока неизвестно.

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Фильм, Игра, Экранизация, Фильм ужасов, Ужасы, Momo.
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