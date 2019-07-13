Disney отменил премьеру нового мюзикла из-за смерти одного из актеров

Новости культуры: Из-за смерти актера Камерона Бойса Disney отменил премьеру нового мюзикла.

Disney Channel принял решение отменить премьеру мюзикла «Наследники 3» из-за неожиданной смерти одного из актеров.

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Отмечается, что речь идет о 20-летнем Камероне Бойсе.

Студия порадовалась возможности "быть частью наследия" актера, показывая фильмы с его участием, но вместо запланированного на 22 премьерного показа картины решила сделать пожертвование в организацию, которой активно помогал Бойс.

Уточняется, что актер скончался 7 июля во сне из-за того, что с ним случился припадок.